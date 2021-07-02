經濟

虛銀：用大數據無減反洗錢步驟

【明報專訊】8家虛擬銀行在本港開業一年多已吸引數以十萬計市民開戶，但同時警方關注近年有洗黑錢案與虛銀相關。安永香港中資金融業務主管合伙人李舜兒認為，舉凡在銀行數碼渠道開戶或交易，都會有洗黑錢風險，即使是傳統銀行亦然，不排除因虛銀無分行，只需持身分證便可開戶，不法分子或覺得相對方便，故從虛銀入手。眾安銀行行政總裁許洛聖強調，虛銀所受的監管與傳統銀行無異，而且反洗錢監管步驟沒因科技應用而減省，反而更快及更準。

許洛聖指出，相對可循現金交易將錢存入傳統銀行戶口，虛銀所有交易都留有數碼足迹，入錢的動作已顯示資金來源，「從反洗錢角度而言，雖不能說是虛銀優勢，但這是很大的助力，協助反洗錢」。

許又稱，該行反洗錢工作會觀察交易雙方的網絡情况，包括他們各自網絡的範圍，而非僅交易層面分析洗錢風險，「當有數碼足迹，你不用盡這些數據，是產生了浪費，正因為我行的交易量大，予人感覺易開戶，相對上要確保就開戶、交易方面的反洗錢工作更小心」。

減誤檢 更專注處理可疑個案

他指虛銀擁有大數據、應用科技，但反洗錢步驟、工作量沒減省，反而是工作之中，有些決定可以透過應用數據，推動減少某些「false hit （誤檢）」情况，從而讓負責反洗錢人員可更專注處理真正有可疑的個案，「人員時間多了，分析每單個案精準度就提高」。

李舜兒提醒，市民使用手機銀行，要小心處理密碼、驗證碼，「不能所有錯都賴銀行，銀行固然有責任做好提醒、風險管理工作，但作為用家，電話勿亂放，密碼不要讓人知，不然後果都是自己蝕底」。

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