虛銀：用大數據無減反洗錢步驟

許洛聖指出，相對可循現金交易將錢存入傳統銀行戶口，虛銀所有交易都留有數碼足迹，入錢的動作已顯示資金來源，「從反洗錢角度而言，雖不能說是虛銀優勢，但這是很大的助力，協助反洗錢」。

許又稱，該行反洗錢工作會觀察交易雙方的網絡情况，包括他們各自網絡的範圍，而非僅交易層面分析洗錢風險，「當有數碼足迹，你不用盡這些數據，是產生了浪費，正因為我行的交易量大，予人感覺易開戶，相對上要確保就開戶、交易方面的反洗錢工作更小心」。

減誤檢 更專注處理可疑個案

他指虛銀擁有大數據、應用科技，但反洗錢步驟、工作量沒減省，反而是工作之中，有些決定可以透過應用數據，推動減少某些「false hit （誤檢）」情况，從而讓負責反洗錢人員可更專注處理真正有可疑的個案，「人員時間多了，分析每單個案精準度就提高」。

李舜兒提醒，市民使用手機銀行，要小心處理密碼、驗證碼，「不能所有錯都賴銀行，銀行固然有責任做好提醒、風險管理工作，但作為用家，電話勿亂放，密碼不要讓人知，不然後果都是自己蝕底」。