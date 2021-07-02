網店Hello Bear首設快閃店 日吸逾百新會員 盼下半年多辦6場拓客源

fb專頁起家 逾6萬追蹤

Wendy表示，公司難做到像港視（1137）旗下HKTVmall的長期地舖形式，但參考其O2O（Online To Offline）策略，對吸納新會員有明顯效果。Wendy指出，快閃店每日能吸納100至200名新會員，而且年齡層普遍較網店渠道高，希望透過O2O模式，將客戶帶入網店購物，令品牌客源更多元化。Wendy表示，快閃店的SKU（產品種類）達600個至800個，是公司網店目前數量的一半。

Wendy稱，快閃店平均單價約150元，雖然是較以往網店平均單價300元為低，但客戶購買頻率較高。Wendy又指疫情下租金門檻較低，簽訂租約時與業主有議價空間，冀短期內繼續嘗試於香港各區做快閃店模式吸客。

疫情初期售日本口罩 單月吸金300萬

Hello Bear聯合創辦人之一Tommy Liu表示，雖然公司正在嘗試更多O2O渠道，但Hello Bear仍會以網店定位為先，以及以入口產品為主。當中會以facebook作為主要的推銷媒介，其次是Instagram。Tommy表示，疫情初期市面欠缺口罩，Hello Bear當時成功引入不少日本口罩，引來大批市民前來購買，亦提升品牌的知名度。Tommy透露，當時高峰期單月生意額超過300萬元。

Tommy又稱，現時疫情緩和，以及市面口罩供應充足，集團目前生意額較高位有明顯回落，但仍較疫情前有雙倍增長。他分析稱，電商蓬勃，加上港人外遊受限，產品需要新鮮感，才能留住客源，Hello Bear七成的貨源來自日本和韓國。

明報記者 陳麗歡