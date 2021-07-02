Alipay：消費券購物退款 不會歸入儲值

暑假進駐外賣平台

李詠詩表示，早於政府4月初公布消費券消息後，兩個月內中小商戶申請商戶碼的數量升幅達2.3倍，至上月中港府進一步公布消費券登記詳情後，用戶訂閱增幅達1.8倍，透過訂閱，用戶可在確定使用AlipayHK領取電子消費券後，享有30元消費券的「早鳥」優惠。以過去一年曾有交易作指標，AlipayHK截至去年底活躍用戶數達270萬。截至今年3月中，商戶數目超過10萬。AlipayHK於電子消費券推出期間，不會向中小商戶的商戶碼收取任何費用。李詠詩表示，該優惠在電子消費券過後作調整。

談及電子支付普及化方面，李詠詩形容，現時港人願意嘗試使用電子錢包，對接受電子支付開始普及。不過，港人往往是因為有優惠才使用，情况仍未像內地「離不開」、「日日用」。

[電子消費券]