經濟

恒大兩周兩遭機構降信用評級

【明報專訊】中國恒大（3333）兩周內遭兩家評級機構下調信用評級，穆迪昨發表報告，將恒大評級由B1下調至B2，該行解釋，雖然恒大近期積極降低債務以增強財務穩定，但短期仍有大量到期債務和可賣回債券，對財務狀况構成壓力。不過，集團主席許家印昨獲邀出席中國共產黨成立100周年大會觀禮，有解讀指或為集團近期負面傳聞帶來利好信息。據彭博社數據，恒大地產2023年到期的公司債券「19恒大01」早市曾漲3.3元，創去年11月以來最大盤中漲幅，隨後升幅收窄。「20恒大02」上升約1.4元至86.4元，挑戰四周來新高。

許家印獲邀百周年大會觀禮 債價急升

穆迪表示，恒大降低了債務以增強財務穩定，但該公司未來12至18個月仍然有大量到期債務和可賣回債券，而恒大減債的同時，集團截至2020年底止應付賬款卻按年增加14.1%至6220億元（人民幣，下同），相信亦是因減債造成。

此前，恒大表示已按中國監管機構要求，將淨負債率降至100%以下，有息債務總額也已從去年12月的7170億元人民幣降至約5700億元。惟評級機構惠譽上月底將中國恒大評級下調至B，展望為負面。中國最大的信用評級公司中誠信將恒大主要境內實體和境內債券列入觀察名單。

除下調恒大評級外，穆迪同時下調了恒大旗下恒大地產、天基控股和景程有限公司的評級，3家附屬公司均是恒大境外債發行人或擔保人，其中天基控股擁有集團在港多項資產，包括灣仔恒大中心物業。

穆迪降3公司評級 為恒大境外債發行擔保人

此外，恒大昨日公布，6月份集團物業實現合約銷售金額716.3億元，按年跌5.8%，合約銷售面積918.1萬平方 米，上半年累計實現合約銷售金額3567.9億元，按年跌2.28%。集團表示，在5月27日至6月30日，啟動購房節優惠大促銷活動的35日期間，集團物業實現合約銷售金額938.3億元，銷售回款874.9億元。

相關字詞﹕穆迪 許家印 恒大

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