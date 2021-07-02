經濟

金管局助理總裁蘇家碧傳離職

【明報專訊】金管局再傳人事變動，據市場消息指出，加入僅年半、現任金管局助理總裁（機構拓展及營運）蘇家碧早前已經請辭，同樣曾任政務官、較蘇更遲加入金管局的高級顧問（外事）陳羿，則升職頂替蘇家碧位置。消息人士稱，蘇家碧上任後有一段不短的時間曾告病假，其間都由陳羿署任其職務，根據金管局過往慣例，估計今次調動合理。金管局發言人回應本報查詢時表示，不評論外界傳聞。

料與宣誓效忠特區政府無關

雖然市場盛傳，包括金管局等多個政府附屬機構，短期內都可能要宣誓效忠特區政府，蘇家碧的職務預計將要負責相關工作安排，但據消息指，蘇家碧今次離任與宣誓無關。據悉她任內風評不一，有消息就指出，金管局早前委聘一家第三方機構進行內部人力資源調查，當中對員工私隱保障曾惹起爭議。至於蘇家碧的下一站，目前則仍未有消息。

今年將屆53歲的蘇家碧，持英國劍橋大學經濟學學士學位及文學碩士學位，於1989年加入港府任政務主任，於2011年離任。她在翌年出任香港工業總會總裁，再於2015年加入港鐵（0066）擔任公司事務總監。她於去年1月29日接替調任為助理總裁（外事）的陳維民，出任助理總裁（機構拓展及營運）。據消息稱，蘇家碧除告病假外，去年疫情肆虐期間主要在家工作，因此實際在金管局出現的時間料不足一年。

陳羿升職頂替 同屬政務官出身

至於接替蘇家碧位置的陳羿同屬政務官出身，去年3月才加入金管局，架構上現時為助理總裁（外事）陳維民下屬，今次調動則是他加入僅一年多後進一步升職。據了解，陳羿在署任蘇家碧職位期間風評不俗，他在金管局先任高級顧問，再升任助理總裁位置，安排為過去頗為常見，例如現任副總裁李達志，在2009年加入金管局就先出任銀行政策部分處主管，翌年再獲委任為助理總裁。

根據金管局網站資訊，助理總裁（機構拓展及營運）一職主要負責機構發展、傳媒關係與社區教育、人力資源、行政、財務及資訊科技事務。

相關字詞﹕李達志 陳羿 蘇家碧 金管局

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