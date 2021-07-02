澳娛增財務透明度 料部署續牌 曾17年無披露財報 去年手頭現金增近兩成

明報記者 陳偉燊

翻查澳娛過往披露資料，澳葡政府於1997年與澳娛修約重續賭牌並跨越1999年回歸後，不單維持自1980年代起容許澳娛到港上市的條款，亦新增要求澳娛須以摘要方式披露資產負債表的要求。不過，隨着澳博繼承賭牌，澳娛披露數據的做法延續至2001年度專營權最後一個年度宣告終止，直到去年才重新披露數據，其間17年並無提供更新的資料。

賭王退休後 何霍兩家族定綑綁協議

已故「賭王」何鴻燊自2018年退休，澳博即面臨賭牌續牌問題。作為澳博母公司，澳娛先於2019年1月確定何家二房及霍英東家族的綑綁協議，透過雙方在澳娛共有逾半投票權鞏固話事權。其後澳博賭牌獲批延至2022年中。澳娛緊接在2019年3月於新一屆董事會佈局，讓霍家委派第三代成員霍啟山及霍啟中入局，連同任職澳娛主席的霍震寰，霍家在澳娛董事會由一席增至三席，與何家二房的三席平起平坐。何鴻燊翌年5月份離世後，澳娛隨即在6月下旬重新披露營業帳目，雖然未如過往逐項交代業務情况，但披露的資產負債表卻較2001年及之前詳細，透明度進一步提高（見表）。

料澳門最多現金公司 真正資產淨值或更高

對比2001年，澳娛的股東資金或淨資產值，於2019年達到高峰的285億元，到2020年度則稍回落至276.41億元。但是若以手持現金及存款比較，即使2020年度面對疫情衝擊，澳娛去年手頭現金反而增加23.14億元，至144.82億元，坐擁巨額現金作為澳博的後盾。隨着賭牌到期日近，澳博更自今年5月中將發行的3億元優先票據安排到澳門上市，並且將主要子公司改名，種種動作或為將來重新競投賭牌營造條件。

值得注意的是，澳娛公布的財務數據是以舊有簡式會計準則作披露，只交代在附屬、聯營或參股公司的投資價值為157.73億元，按成本入帳。若以澳娛持有的澳博本周三市值達259.83億元計，或反映澳娛的真正資產淨值其實更高。