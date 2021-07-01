李曉佳：且看壹傳媒除牌會否按規則行事

以壹傳媒目前狀態（部分資金被凍結、銀行融資極困難），現階段私有化主動退市的機會非常低；而殼股而無價無市情况，集團又無特別吸引資產，賣殼機會同樣不大。

私有化或賣殼機會低

港交所（0388）過往較少主動將上市公司退市，但在2018年先修改《上市規則》引入「快速除牌」機制，將主板及創業板分別停牌超過18及12個月的上市公司除牌；至2019年發出一項新應用指引，建議將沒有足夠業務運作的上市公司直接除牌。壹傳媒是在上月17日才開始停牌，要說因長期停牌被退市，時候恐怕太早。

壹傳媒昨日已宣布將於今日起停止運作，目前公司仍在運作的只有台灣及北美分部，但據集團前日公布，公司與一名潛在買方洽商出售台灣《蘋果日報》（台蘋）股權，而集團從未披露北美部分收入，反映貢獻並不明顯，一旦「台蘋」完成出售，意味上市公司已再無業務運作。

出售「台蘋」後料無業務運作

以此觀之，壹傳媒未來發展最大的可能性，應該是被港交所發信指沒有足夠營運業務營運，進而被要求退市。筆者翻看《上市規則》應用指引，港交所在發信後，一般會給予上市公司一段期間進行補救，上市公司亦可對決定提出上訴，倘最後無法補救或上訴被駁回，便會正式除牌。筆者估計，目前壹傳媒由大股東至執行董事都被拘捕，補救或上訴都是不設實際，估計一旦港交所發信，需時數月左右壹傳媒便會正式告別港股。

監管機構及上市公司都需保障公眾股東利益，香港有一套機制處理除牌事項，但一切事情發展，都要視乎當權者是否願意「跟規矩玩」；而壹傳媒近年一直面對的一個不太跟規矩行事的環境，例如去年6月前並無《港區國安法》，理論上公司無犯法之嫌，銀行卻因為某種壓力拒絕貸款，這合理嗎？因此，筆者說的只是程序，倘若當權者硬要不跟規矩將一家公司除牌，方法多的是，但沒道理可言的事也就沒有談論必要了。適逢回歸24周年，筆者在此願香港日後仍有講道理的空間。

[李曉佳 財經澡堂]