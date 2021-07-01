巴菲特：疫情不成比例打擊小企業 大公司多表現好

去年3月美國因疫情導致20萬億美元的經濟全面停擺，去年第一季度的國內生產總值下降31.4%，為美國於經濟大蕭條後的最嚴重打擊。巴菲特認為，影響尚未結束並難以預測，不過，對大多數人及企業而言，結果卻比他們預期的好。

就今次史無前例的疫情爆發，巴菲特指得到最大教訓是世界對必然發生的緊急情况準備極不充分。他又稱，今次疫情爆發是必然會發生的，甚至非最惡劣的情况。巴菲特指出，現時的核能、化學、生化及網路威脅潛藏難以想像的破壞性，更料未來會有另一次的大爆發。

芒格：疫情令汽車經銷商迅速致富

中國監管機構去年底煞停螞蟻上市計劃，共同出席該採訪的巴菲特好拍檔芒格（Charlie Munger）稱讚中國對馬雲的螞蟻集團實施全面重組的舉措。他又稱，美國應該借鑒中國的做法，「先發制人地介入，阻止投機行為」。

芒格認為，疫情為部分企業如汽車經銷商，帶來意外的利潤。他指汽車經銷商因此迅速致富，如果不是因為大流行病，他們不會有這樣的錢。

（綜合報道）

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