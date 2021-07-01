拜登擬簽行政命令 促各行業引入競爭

將予消費者等更多權利挑戰巨企

報道引述知情人士稱，除了阻止巨企兼併同業等傳統手法之外，草擬中的行政命令會要求由幾家巨企壟斷市場的行業增加透明度，例如要求他們公開收取消費者的費用水平，以及跟供應商的關係。白宮發言人西蒙斯（Emilie Simons）表示，此行政命令未有最後決定，她又指拜登在總統選舉時已承諾採取行動減輕個別行業的壟斷。她說拜登以往有呼籲保護小農戶免受農作物收購商及農具生產商剝削，以及呼籲限制僱主要求僱員簽署不替其他公司工作的承諾書。

但拜登此舉將會遇到激烈反對。大型企業及部分共和黨國會議員將挑戰他，包括向法院提出訴訟。他們寄望上屆總統特朗普委任的多位最高法院保守派法官，最終可阻撓民主黨的拜登政府向大型企業開刀。曾在小布殊政府擔任經濟師的Douglas Holtz-Eakin指出，這項行政命令看來滿有疑問：「 因為這假設了美國經濟競爭不足，但若你仔細分析行業數據，並不見得市場集中度大幅提升。」此項命令亦假設了市場已失效，政府介入可以做得更好。

有分析指拜登政府此舉跟2016年奧巴馬政府後期推出的另一項行政命令類似，當時商務部曾經就有線及衛星電視機頂盒引進更多競爭、農業部為小型養禽戶提供更多保障，免被肉類生產商剝削、及運輸部規定航空公司要清楚交代行李處理費。

（綜合報道）

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