中概股吹淡風 滴滴估值大減 每股上限14美元定價 今早凌晨叫價高逾一成

《彭博》報道指，是次滴滴出行在美國招股，連增發股份，估值雖然達670億美元，並成為今年內最大型招股計劃，但是相比數個月前估值高達1000億美元，卻大跌33%。此前，該公司與其他內地科網公司，合共34家企業，被內地監管機構約談要求整改。在該公司的招股文件內的風險披露顯示，其未能夠確保投資者，政府會對公司採取的措施表示滿意而不用遭遇罰款。截至今早凌晨零時，滴滴出行ADR的買賣叫價分別為15.75及16.25美元，較招股價高出12.5%及16.07%。

每日優鮮連跌3日 累跌逾33%

最近到美國上市的中概股不但未能夠如過往般取得高估值，上市後股價表現亦欠佳。以上周四上市的每日優鮮為例，上市後連跌3日，由招股價13美元，累計大跌逾33%至周二晚收市的8.65美元，到昨晚該股開市仍持續下跌，至昨晚香港時間晚上11時才反彈3.82%，重見8.98美元。至於叮咚買菜方面，周二上市時造價幾乎與招股價23.5美元平價，到昨晚香港時間11時大幅抽高超過67%，一度高見39.29美元。其他中概股方面，蔚來汽車到香港時間昨晚11時亦大升6.75%，高見53.74美元。

小非農數據佳 美三大指數個別發展

外圍市場方面，由於投資者普遍憂慮高傳染性的Delta變種新冠肺炎病毒肆虐，恐影響經濟復蘇進程，同時觀望本周較後時間公布的就業數據，在美國股市開市前，投資者在期貨市場未有趁連日升市高追，在香港約於昨午5時後，道指期貨更曾一度跌130點。到昨晚9時30分開市時，就算道指期貨跌幅大為收窄，美股三大指數均見低開，道指、標普及納指分別開低16點、3點及18點。不過，由於新公布的小非農數據結果較預期為多，新增69.2萬個職位，比原本預期的60萬個為多，加上投資者轉追入傳統消費股如沃爾瑪、飛機製造商波音等，到昨晚香港時間11時，兩者股價分別抽高2.59%及1.57%，反沽售科技股如英特爾及微軟，兩者分別跌1.69%及0.07%，因此至昨晚11時，三大指數表現各異。道指、標普及納指分別抽高106點、5點及跌7點，升幅達0.31%、0.12%及跌0.05%。

（綜合報道）

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