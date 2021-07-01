醫思健康少賺32% 派末期息12.9仙

全年合計削減派息30.9%

集團昨開市前公布業績，收市大跌6.2%至13.98元。李向榮指出，去年積極與地產商、科技公司、電訊商等合作，例如地產商可掌握客人的消費情况，兩者相輔相成。集團現時資金充足，但仍歡迎策略投資者合作。

集團期內醫療服務的收入佔總收入比例提升至46.1%，美學醫療服務佔比就降至30.9%。醫思健康營運總監李嘉豪表示，疫情令醫美業務受影響，例如美容院強制關閉142個工作天，但集團成為疫情的「存活者」，亦發展了更多業務，包括收購婦科中心、醫務化驗所等。現時香港生意正在復蘇，部分服務中心更是「水泄不通」，不擔心收入或增長步伐放慢，但聘請人手有機會成為樽頸。李嘉豪透露，集團獲鄭志剛入股後，亦有與新世界（0017）傾談合作，惟不方便透露詳情，可期待未來公布。他又稱，除大灣區外，亦會考慮有潛力的市場，例如新加坡、東南亞等地。另外，他預計香港將會物色更多專科，又會加強現有的專科業務。