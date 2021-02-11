內地6月製造業PMI 略勝預期

按月回落報50.9

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，經濟運行繼續保持擴張態勢，從6月的數據而言，供需兩端一降一升。生產指數為51.9，比5月回落0.8點，近期部分企業生產活動受到芯片、煤炭、電力供應緊張以及設備檢修等因素影響，生產擴張放緩。

新訂單指數為51.5，按月升0.2點，反映市場需求保持增長。汽車製造業兩個指數連續兩個月位於收縮區間，「缺芯」等因素給行業發展帶來不利影響。

進出口指數有所下降。新出口訂單指數為48.1，按月跌0.2點，表明製造業國外訂貨量回落。進口指數落至臨界點以下，為49.7，較5月低1.2點，反映製造業生產用原材料進口量較上月有所減少。

受市場需求回暖及年中促銷活動等因素帶動，6月消費品製造業PMI升至近5個月以來的高點，為52.2，高於上月1.6點。

大、中型企業PMI分別為51.7和50.8，按月均降低，但繼續保持在擴張區間。小型企業PMI為49.1，較5月高0.3點，雖仍位於收縮區間，但景氣度有所改善。