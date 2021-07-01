證監會新牌照申請見17年新低

證監會虧轉盈 錄9.8億元盈餘

年報顯示，去年度在港持牌機構及人士及註冊機構總數為4.718萬，與2019年度數目持平。不過，新牌照申請數目連續兩年大幅下跌，最新更創下自2004年度以來17年的宗數新低（見圖）。去年證監會共計收到合共5575宗新牌照申請，根據過往年報，於過去17個年度內，2018年度曾有8942宗新牌照申請，為期內最多；而上一次新申請宗數於5000宗水平，要追溯到2012年度。

去年《港區國安法》實施，本港迎來巨大改變，金融業亦受到影響。證監會主席雷添良表示，鑑於香港以至全球政局變化，有必要定期與在香港營運的國際企業進行交流，以便了解其首要關注的事項。雷添良續稱，證監會須就美國對中港多家公司和多名人士實施制裁而引起的風險，制訂監管對策。

截至今年3月底，證監會財政儲備錄得76億元，其中31億元擬預留日後購置辦公室物業。投資者賠償基金全年盈餘則錄得1579萬元，按年跌57%。

至於執法行動方面，年內證監會曾對18家公司、3名負責人員以及10名持牌代表進行紀律處分，涉及罰款合共逾28.1億元。部分重大紀律行動，包括對高盛亞洲就「一馬弊案」罰款27.1億元。

此外，證監會旗下的投委會同日發表年報，展示過去一年在疫情下，迅速調配資源到數碼領域，繼續向市民提供投資者和理財教育。據年報披露，投委會多個宣傳及教育活動影片，合共瀏覽次數超過1650萬，投委會「錢家有道」網站瀏覽次數逾250萬，facebook 及Instagram專頁追蹤者人數則分別逾80,000及7500。