零售協會：消費券料帶動生意升一成 5月港零售銷貨值按年升10.5%勝預期

明報記者 蕭嘉聰

謝邱安儀相信，電子消費券可以帶動消費氣氛，但零售行業非完全受惠，例如透過八達通取得消費券，可用於日常交通等，亦可用於餐飲，因此最多只預計生意增長達低雙位數字升一成。至於消費券發放期數縮短，謝邱安儀認為是較持平的做法，會員有不同意見，例如高價產品會傾向一次過發放，以提高額度，日常用品類別的會員認為可分5期，因額度對其生意影響不大。

整體零售相對2019年5月仍跌26%

她又稱，疫情前零售業有三成生意來自旅客，過去暑假的表現由旅客所帶動，但現時「零旅客」下，如果7月、8月疫情維持穩定，基本因素不會太差，消費券就可幫助生意表現。但香港現時仍面對許多憂慮因素，例如變種病毒等，疫情反覆或影響消費券的效果。

至於整體零售行業表現，謝邱安儀認為，5月主要是低基數而帶來升幅，相對2019年5月仍下跌26%，去年疫情高峰期表現較佳的類別例如超市，按年就錄得單位數跌幅。

她表示，業界均認為，雖然政府放寬限聚令，但整體人流、消費力疲弱，預料6月情况亦與5月相似，預計今年上半年整體零售將錄得高單位數增長。

她又稱，協會早前訪問21家公司，涉及3300間零售店舖、5.8萬名從業員，全部會員均表示無打算裁員，絕大部分會員不會在第三季減薪，但有55%將在第三季關店，關店幅度近5%至10%，雖然同時開設新店，不過整體店舖數量有所下跌。

網上銷售22億 佔總值7.4%

今年5月網上銷售價值為22億元，佔總值7.4%。雖然5月份零售銷售相比2019年同期仍跌四分之一，而且不少項目按年升幅較3月及4月有所下跌，但按月計卻仍有不俗增長（見圖），珠寶首飾、鐘表及名貴禮物、服飾及鞋類都增長逾一成。

政府發言人表示，零售業總銷貨量5月繼續按年上升，但旅遊業旅遊限制下維持冰封，零售銷貨量仍遠低於疫情前的水平。即將推出的消費券計劃應有助刺激本地消費意欲，但缺乏旅客消費，零售業經營環境短期內將仍具挑戰。

[電子消費券]