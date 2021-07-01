南豐爭產案 陳慧慧上訴遭駁回

本案爭議在於，陳廷驊生前打算給予長女陳慧芳及幼女陳慧慧各分45億元資產，而二人要各把其中三分之一、即15億元分予楊福娥。楊福娥接受資產後，質疑陳慧慧隱瞞相關物業已升值，令她少收差額。

陳慧慧一方爭議，楊福娥同意將部分資產分予陳慧慧、陳慧慧的子女及慈善機構，故雙方簽訂協議時，陳慧慧沒有責任披露資產細節。惟上訴庭表示，在楊福娥接受的資產中，陳慧慧沒有解釋為何將4億元捐予慈善機構，以及將8億元現金贈予自己與子女，指陳慧慧以對自己有利的方法分配資產，涉及嚴重的利益衝突。

上訴庭又表示，陳慧慧向楊福娥談及物業升值內容有誤導性，陳早知道自己獲取的物業市值，會由45億元升至近70億至80億元，但從沒告知楊，陳僅向楊表示西半山羅便臣道的大宅會升值兩成至三成，後改稱自己收到的資產升值兩成，已構成誤導，故上訴庭認同原審法官所指，陳向母親隱瞞物業升值不合情理。

【案件編號：CACV241/16】