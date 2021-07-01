港5月人幣存款重返8000億 2016年初以來首次

港元存款上升0.8%

5月份整體銀行存款總額上升1.2%，當月的貨幣統計數字並沒有受新股認購活動影響。其中，港元存款上升0.8%或592億元，至5月底的總額為7.528萬億元，較去年底增2.97%或2169.8億元。外幣存款按月上升1.6%。

5月份貸款與墊款總額上升0.4%，由年初截至5月底計上升3%。其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）及在香港境外使用的貸款分別上升0.2%及0.9%。

港元貸存比率由4月底的83.2%，跌至5月底的82.6%。

新批按揭貸款個案按月減少4%

另外，5月份新申請按揭貸款個案較4月份按月減少4%至15904宗，新批出的按揭貸款額較4月份增加11.6%至567億元，其中涉及一手市場的貸款減少4.9%至72億元，涉及二手市場貸款增加11.2%至406億元，轉按貸款增32.9%至88億元。另外，新取用按揭貸款額較4月份增加21.1%至357億元。