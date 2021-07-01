恒指上半年累升1596點 北水再沽騰訊

不計新貴 平保累跌20%藍籌最差

上半年表現最佳的是6月份才納入恒指的碧桂園服務（6098），期內累升近六成。若不計藍籌新貴，表現最佳的恒指成分股為中石油（0857）及中信股份（0267），分別升57.5%及52.46%。3月份獲納入恒指的海底撈（6862）及阿里健康（0241），上半年累跌31.5%及24.8%，成為表現最差藍籌。若不計新貴，則以平保（2318）累跌20%最差。

科指跑輸大市 半年累跌3.2%

恒生科指上半年表現跑輸大市，期內累跌3.2%或270點。當中以舜宇光學（2382）累升44.6%，成為期內表現最佳成份股。其次為閱文（0772）及瑞聲科技（2018），分別升41.9%及33.9%。而表現最差為新東方在綫（1797），累跌65.1%。總結6月，科指累升0.6%或51點。

恒指昨早高開113點後，收市倒跌166點或0.6%至28,827點，失守100天線（約28,973點）。科指跌45點或0.6%，報8155點。

有傳港澳計劃7月中恢復有限度通關，濠賭股近全線反彈，銀河娛樂（0027）及澳博（0880）升4.4%，新濠國際（0200）升2.7%，金沙中國（1928）升2.2%。