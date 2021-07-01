和黃醫藥首日升五成 一手賺萬元 奈雪的茶倒灶急插14% 「頂頭槌」或蝕逾20萬

明報記者 馬迪帆

奈雪的茶前日於暗盤已顯頹勢，昨日低開4.7%，其後股價繼續下挫，低見16.68元，最多跌15.8%。市場早前期望其估值最高達400億元人民幣，而以昨日收市價計，市值僅約293億元。全日成交金額錄得27.6億元。「頂頭槌飛」大戶回報方面，每人獲派151手，假設大戶借盡九成孖展，息率2厘，計息期6日，計入孖展成本約5.7萬元，首日每人蝕約26萬元。

和黃醫藥為老牌醫藥公司，早於2006年已赴英上市，昨日股價於倫敦報559便士，升18%。首席執行官賀雋昨於記者會上表示，回港上市後，公司手頭現金增至超過10億美元，有足夠資金以供發展，將視乎情况評估再度上市。他表示，集團無意自英、美除牌，因為海外市場有不少同業可作比較，亦可接觸更多投資者。他表示，期望集團於2024年尾至2025年實現收支平衡及盈利。他又打趣指「13」於中文的寓意具好運含義，亦能反映母公司長和前身和記黃埔的悠長歷史。

康聖環球355億孖展 超購159倍

大量新股趕在半年結前上市，現時正招股新股多達14隻。較為火熱的為康聖環球（9960），昨日招股次日錄355億元孖展，超購159倍；以及醫脈通（2192），錄得138億元孖展，超購31.8倍。康聖環球為臨牀檢驗服務提供商，涉及血液檢測、遺傳病檢測等。公司去年蝕9.7億元人民幣，經調整淨利約為9198萬元人民幣。醫脈通為內地網上醫師平台，提供營銷服務、就診服務等，平台上有約240萬執業醫師。去年純利錄得8520萬元人民幣，按年升1.7倍。兩新股均將於下周三（7日）截飛。

小鵬定價165元 美早段跌2%

正招股新股中，有4隻為物管股，分別是領地控股（6999）旗下領悅服務（2165）、德信服務（2215）、康橋地產同系康橋悅生活（2205）、融信中國（3301）同系融信服務（2207）。但散戶對一眾股份反應平平，4股昨日孖展認購均未足額。快將掛牌的小鵬汽車（9868）昨夜公布，來港上市定價為每股165元。截至昨夜10點，小鵬美股預託證券（ADR）報43.41美元，跌2%。

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