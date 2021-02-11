6月十大屋苑308成交 按月跌26%

另外，平均實呎升幅最大為沙田第一城，由5月的17,316元，上升至6月的18,165元，升幅4.9%。

中原：7月二手交投料價量齊升

中原亞太區副主席陳永傑表示，樓市氣氛仍向好，加上部分新盤向隅客回流，料7月二手交投有機會價量齊升。

美聯助理聯席董事范浩銘指出，太古城燕宮閣中層C室，實用785方呎3房間隔，零議價下以1,550萬元成交、實呎19,745元；原業主早於1978年以約32.4萬元購入，持貨約43年，帳面獲利約1517.6萬元，升值46.8倍。

太古城3房43年升值47倍

豪宅方面，土地註冊處資料顯示，由已故富豪「的士招」招友全持有的薄扶林碧瑤灣48座高層單位，實用2488方呎，屬4房雙套間隔，早前以5250萬元連1個車位易手、實呎2.11萬元。

招氏於2002年以800萬元購入單位，於2004年去世，單位至2014年由其妻子招鍾羣英，正式以遺產執行人身分持有，物業於19年間帳面升值4450萬元或逾5.5倍。

另福興地產分行經理程沛賢表示，紅磡半島豪庭4座高層B室，實用963方呎、3房1套間隔、享海景，以2490萬元獲承接，呎價25,857元，創屋苑分層呎價新高；原業主2007年以860萬元購入，帳面賺1630萬元或約1.9倍。

半島豪庭3房呎價撲2.6萬 屋苑分層新高

翻查紀錄，半島豪庭對上錄得的分層單位呎價紀錄，為今年2月成交的2座高層J室，成交價2628萬元、呎價24,722元，即是次成交呎價將舊紀錄再推升約5%。