北角城市金庫劏舖呎售4516元

美聯前高層1680萬購深水埗地舖

事實上，投資者再度活躍於商舖市場，據土地註冊處資料顯示，深水埗白楊街9號基隆樓地下D、E及F三相連舖，6月初以1680萬元成交，以商舖面積855方呎計，呎價約1.96萬元，買家為優名有限公司，註冊董事為前美聯物業執行董事郭應龍。

據悉，原業主原以1950萬元連租約放售，議價後減價270萬元或14%後易手；目前舖位由冰室以4萬元租用，租期至2023年，估計郭應龍可享租金回報率約2.9厘。原業主於2015年3月以1238萬元購入上述舖位，持貨逾6年，帳面獲利442萬元或36%。

另一方面，山頂豪宅MOUNT NICHOLSON早前開售車位，吸引富豪買家認購，而買家身分亦陸續曝光。

土地註冊處資料顯示，現持有項目各兩個分層單位的已故賭王何鴻燊的四太梁安琪的兩名千金何超欣、何超盈（即合共4伙），新近以每個989.99萬元、合共5939.9萬元連購6個車位。

資料顯示，2016年梁安琪以約13億元連購項目4伙予女兒何超欣、何超盈。