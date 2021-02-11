柏傲莊III四房特色戶呎售4.5萬 新界分層新高

柏傲莊III自6月推出以來，銷情理想，其中實用1695方呎1A座62樓A室、4房連天台特色戶，透過招標以7650萬元售出，實呎45,133元，創新界分層單位新高呎價。新世界發展行政總裁鄭志剛表示，柏傲莊系列創價量兼備佳績，套現逾373億元。

事實上，該盤早前推出向城門河景4房雙套大戶招標，一度創新界標準分層呎價新高，單位為實用1269方呎8A座47樓B室，成交價4441.5萬元，實呎3.5萬元。

維港1號6日收逾6000票超額14倍

中海外維港1號方面，周六首輪銷售的400伙，包括103伙一房戶、248伙兩房戶、49伙三房單位，折實價656.3萬至2108萬元，整批折實均呎24,240元；市場消息指，項目暫收逾6000票，超額14倍。

在維港1號開售前，同區恒地（0012）THE HENLEY I，昨日連售3伙，當中實用186方呎連97方呎花園的低座C座地下G室，成交價682.96萬元、實呎36,718元，再創九龍開放式戶呎價新高。

HENLEY開放式呎售3.6萬 九龍新高

此外，會德豐地產常務董事黃光耀表示，集團旗下藍田KOKO HILLS去年推出至今已累售123伙，套現逾15.3億元，平均成交實呎21,823元，而買家於7月15日前購入項目單位，可獲1年免費高級房車接送服務，亦為代理提供5000元海港城或時代廣場電子消費券。

黃續指，集團稍後將推出KOKO HILLS第2期涉82伙，以及啟動啟德沐泰街10號1期，正待批預售樓花，涉492伙，兩盤共涉574伙，均擬第三季推出。