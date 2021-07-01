上半年新盤成交8740伙 兩年來最勁半年度

可留意的是，過去3年一直屬「賣樓王」的新地（0016），今年迄今採惜售策略，估計上半年累售單位逾750伙。

綜合市場資訊，今年上半年整體一手成交宗數約8740宗，除比去年同期、即新冠疫情嚴重肆虐時錄約6900宗，按年升約27%外，更是自2019年上半年錄約1.16萬宗後，兩年來最強勁的半年度銷售數字。

會德豐新世界銷售成績標青

以發展商計，會德豐上半年內連同合作項目，主要推出啟德MONACO系列、西南九龍長沙灣維港滙系列等，估計累積售約1050伙、吸金約182億元；此外，新世界（0017）今年上半年累沽逾980伙、吸金約147億元，成績均相當標青。

至於今年以銷售餘貨為主的新地，推出的全新大型樓盤不多，只包括沙田瓏珀山、屯門御海灣2期等，上半年估計整體售逾750伙，惟系內豪宅不乏高價成交，其中九龍站天璽一個實用2585方呎連平台特色戶，以2.01億元、呎價7.77萬元沽出，創天璽成交價和呎價雙新高。

新地採惜售策略 天璽特色戶售逾2億

上半年新盤熱銷，主要是受剛過去的第二季帶動；該季整體一手成交錄約4840宗，比今年首季錄約3900宗，按季升約24%，亦是繼2019年第二季錄約6060宗一手成交後，8個季度、即兩年來最強勁的一個季度。

至於第二季焦點熱賣新盤，包括新世界牽頭大圍站柏傲莊系列、路勁（1098）牽頭黃竹坑港島南岸1期晉環、以及恒地（0012）發展的啟德THE HENLEY I，3大新盤分別累沽約925伙、610伙、240伙，即合共售約1775伙，佔同期大市總體成交量4840宗近四成。