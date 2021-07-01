永泰逾26億奪粉錦公路住宅地 樓面呎價逾9200元 高市場估值15%

明報記者 甘潔瑩

值得留意的是，上述地皮毗鄰2013年由恒地（0012）以28.88億元、每方呎樓面約5200元的住宅地（現已發展為高爾夫．御苑）中標，意味該區8年來，地價上升77%。

發展精品豪宅 料中小型分層單位配洋房

永泰地產投資及發展部董事總經理吳家煒表示，集團發展青山公路沿綫「Upper Gold Coast」系列樓盤取得成功（即THE CARMEL、OMA OMA、OMA By The Sea三盤），開拓了「Affordable Luxury」市場，並會沿用該方針，規劃此粉嶺住宅項目，意味將發展成精品式豪宅，有機會是以中小型分層單位、再配搭洋房物業的組合。

他續稱，項目步行至上水站約10分鐘，並毗鄰粉嶺高爾夫球場，政府近年正大力推動的大灣區藍圖，以及落馬洲河套發展和規劃中的北環線鐵路，集團相信區內基建及生活配套更趨完善。

永泰對上奪住宅官地追溯5年前

翻查資料，永泰地產對上一次中標地皮，已經要追溯至2017年10月，與資策（0497）以逾100億元，投得市建局中環卑利街/嘉咸街地盤C的商業項目（寫字樓、酒店及零售）。

至於住宅官地，對上一次中標為2016年6月，以逾9.8億元投得屯門青山公路大欖段地皮（現發展為OMA by the Sea），每方呎樓面地價約3343元，即意味5年來再次投得官地。

分析：地皮中標價「誇張」 總投資料38億

泓亮咨詢及評估董事總經理張翹楚表示，地皮中標價「誇張」，反映發展商看好該區能成大灣區的樞紐。另萊坊執行董事林浩文指，中標價反映其志在必得的決心，預計項目將興建低密度豪宅，部分是獨立洋房或排屋，總投資額料約35億至38億元。

上述地皮毗鄰粉嶺高爾夫球會，地皮面積約4.74萬方呎，最高可建樓面約28.42萬方呎，地皮現時未被納入任何分區計劃大綱圖或發展審批地區圖等法定圖則內，但項目高度受地契條款限制，不可高於香港主水平基準130米，有關項目的設計和規劃，亦需獲得地政總署的批准。