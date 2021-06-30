百達：後疫情年代 持股需耐性

黃思遠接受訪問表示，債券及現金今年暫時較難看好，組合中看好股票前景。現時美國經濟增長力度將超出預期，不擔心出現流動性風險。投資配置上，將增持受惠經濟重啟概念的美國消費股，例如大型零售商、酒店、餐飲股及REITs等。

美股倘調整 入市機會

美股累積升幅已巨，會否有一個大調整？黃思遠表示，他不擔心調整，反而認為可能有個入市機會，主要是環球經濟復蘇力度比想像中強，美國家庭的財政狀况又是數十年來最佳，加上美國未有「收水」的意欲，令美國經濟增長力度比歐洲及英國更強，預期2022至2023年經濟持續向好。黃思遠稱，美國大型科技股的現金流增長良好，估值仍合理，盈利及股息率都吸引，因此一直持有。商品價格今年大幅上揚，黃思遠認為，工業用商品如鐵礦石的升勢已近尾聲，但銅具電動車概念前景仍然看好。由於美國經濟逐步重啟，相信當地大型零售、餐廳、旅遊及運輸等行業均會受惠，而人口老化問題是歐美「不可抗力」的問題，故生物科技股亦會看好。

歐美人口老化 看好生物科技股

通脹壓力持續升溫的風險相當大。即使沒有證據顯示工資上漲，但美國家庭已累積了大約2萬億美元的儲蓄，有大量可支配的收入。即使只是將其中的三分之一用於服務業，那麼一年內核心通脹率或會徘徊在3.5%至4% 之間。更令其擔憂的是與通脹升溫同時出現的，是經濟和企業利潤增長放緩。當經濟增長有機會在下半年放緩，同時，注入金融體系的流動性增長速度會變得更低，故今年選股時候趨向謹慎，將非必需消費品股的評級下調至減持，百達亦將最貴的板塊——工業股票評級下調至中性。同時，由於對醫療和公用事業板塊的看法漸趨正面，上調兩者至中性。 相對而言，黃認為防禦性股票的估值具吸引力。 此外，在通脹上升時期，公用事業板塊往往表現良好。

通脹上升時期 公用板塊有好表現

他又認為，美國聯儲局將在明年初之前維持超寬鬆貨幣政策，央行官員近幾周的反覆表態進一步印證了這一點，近期貨幣市場的發展走向也給了我們一些線索。百達看好中國國債，中國國債的回報率與其他資產類別的相關性不高，能真正做到分散投資的效果，在如今的市况下具吸引力。例如，人民幣計價債券收益與美國和歐洲政府債券及股票收益的相關性不到0.2。

龍彩霞 明報記者

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