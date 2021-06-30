林子峰陳秉志13億購鄧成波家族兩商場

第一太平戴維斯表示，林子峰及陳秉志最新購入的安蔭商場及石圍角商場及其停車場，前者實用逾4萬方呎，連355個車位，後者實用逾13.2萬方呎，連578個車位。

資料顯示，鄧成波家族2016年分別以5.62億元及7.33億元購入上述兩物業，即合共12.95億元，現帳面僅接近平手離場。

該行又稱，安蔭及石圍角兩商場的出租率均近八成，租金回報約4.9厘，兩商場附設停車場，目前停車場有價有市，成為項目另一亮點。第一太平戴維斯香港董事總經理、投資及銷售部主管袁志光表示，買方對購入領展（0823）旗下等民生商場深具經驗，並準備對安蔭及石圍角商場各投放1至2億元進行翻新。

新買家擬斥2億翻新項目

另外，中原（工商舖）資料顯示，今年上半年暫錄約3623宗工商舖買賣成交，涉及總金額約722.83億元，對比去年下半年分別增加約32%及10%，按半年計，宗數更為2019年後新高。中原（工商舖）董事總經理潘志明預測，下半年工商舖成交宗數將增加約兩成半至約4500宗，買賣價亦會相應上升，料升幅約5%至15%，今年全年工商舖市况前景樂觀。