補習天王Ken Sir 2450萬首置入市君臨天下

朗庭園5日兩破頂 2房645萬易手

本月至今已錄約183宗二手成交的元朗區，區內朗庭園2房戶5日內兩度破頂。中原地產副區域營業經理王勤學表示，朗庭園5座高層E室，實用425方呎，以645萬元沽出，實呎15,176元，較5日前同類新高紀錄再推高5萬元。原業主2018年1月545萬元買入，帳面獲利100萬元或18%。

屯馬線全線通車效應下，市場消息指，新屯門中心1座高層E室，實用597方呎，3房間隔，望海景，以748萬元售出，創屋苑成交價新高，實呎12,529元。原業主2014年370萬元購入，帳面獲利378萬元或逾1倍。

利嘉閣分行高級市務經理何億儂表示，青衣綠悠雅苑1座高層B室，實用約420方呎，1房間隔，獲「白居二」客以555萬元未補價承接，實呎13,214元。原業主2013年4月以約274.3萬元未補價購入，帳面獲利約280.7萬元或逾1倍。