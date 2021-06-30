補習天王Ken Sir 2450萬首置入市君臨天下

【明報專訊】樓市暢旺，連久未入市的補習天王，亦重出江湖購入豪宅。土地註冊處顯示，現代教育創辦人、補習天王Ken Sir吳錦倫（NG KAM LUN ERIC），本月初以2450萬元購入九龍站君臨天下3座高層E室，實用833方呎，2房連儲物室間隔，實呎29,412元。吳錦倫今次只需付樓價4.25%印花稅，即以首置名義入市。原業主2017年10月2300萬元購入，持貨不足4年，帳面獲利150萬元，惟扣除釐印等使費後，料實際獲利僅數萬元或平手離場。
朗庭園5日兩破頂 2房645萬易手
本月至今已錄約183宗二手成交的元朗區，區內朗庭園2房戶5日內兩度破頂。中原地產副區域營業經理王勤學表示，朗庭園5座高層E室，實用425方呎，以645萬元沽出，實呎15,176元，較5日前同類新高紀錄再推高5萬元。原業主2018年1月545萬元買入，帳面獲利100萬元或18%。
屯馬線全線通車效應下，市場消息指，新屯門中心1座高層E室，實用597方呎，3房間隔，望海景，以748萬元售出，創屋苑成交價新高，實呎12,529元。原業主2014年370萬元購入，帳面獲利378萬元或逾1倍。
利嘉閣分行高級市務經理何億儂表示，青衣綠悠雅苑1座高層B室，實用約420方呎，1房間隔，獲「白居二」客以555萬元未補價承接，實呎13,214元。原業主2013年4月以約274.3萬元未補價購入，帳面獲利約280.7萬元或逾1倍。