維港1號加推114伙 周六首輪售400伙

維港1號繼周一加推2號價單後，昨加推的3號價單，涉114伙，包括19個1房、78個2房及17個3房單位，實用面積330至765方呎，定價928.8萬至2437萬元，扣除最高13.5%優惠後，折實803.4至2108萬元，折實實呎23,769至27,760元，折實均呎25,988元，較上周四公布首張價單折實均呎22,977元高約13%。中國海外地產董事總經理游偉光指，撇除景觀、樓層等因素，今張價單屬原價加推。

大手優先揀樓最多購5伙

項目首批連兩度加推共涉432伙。發展商同時公布首份銷售安排，將於周六公開發售400伙，項目設大手優先揀樓，最多可購5個單位，而B組散客最多則可購2伙，項目將於明晚截止登記。市場消息指，該盤暫收逾5100票，超額認購近12倍。

港島南岸二期「揚海」涉600伙

此外，港島南岸第二期命名為揚海，項目由2座住宅組成，共提供600伙，實用約320至1901方呎，提供由1至4房戶，並設小量特色單位，現時仍待批預售。嘉里發展香港區總經理湯耀宗表示，揚海提供多元化單位，預料能吸引不同類型家庭客和投資者，項目售價將參考同區各單位銷售情况而定，樓盤預計2023年8月落成。

另方面，多個樓盤錄高價成交，恒地（0012）大角嘴利奧坊‧凱岸昨售出一個頂層特色單位，位於2座31樓B室，實用面積506方呎，連61方呎天台及157方呎平台，3房間隔，成交價1688.8萬元，實呎33,375元，售價及呎價均打破項目新高紀錄。

利奧坊‧凱岸特色戶實呎3.3萬破頂

信置馬鞍山SILVERSANDS 5B座9樓B單位連天台特色戶，實用455方呎，連253方呎天台，2房間隔，以1132萬元售出，實呎24,879元，創屋苑2房特色戶呎價新高。