經濟

香港地產

政府來季推地5400伙 4年新高 港鐵東涌配電站地勢成焦點涉1600伙

【明報專訊】官地供應短缺，政府推地繼續依靠一鐵一局及私人重建/發展項目。發展局昨日公布來季（即今年7至9月）賣地計劃，整體土地供應涉5400伙，為2017年第三季錄得逾7000伙供應後、近4年季度新高，惟當中來自官地的供應僅得200伙或約4%，反映政府手上的熟地不多。市場預期，來季最矚目為鄰近映灣園的港鐵（0066）東涌配電站住宅地，可提供1600伙。另連同首季度土地供應涉約1650伙，上半年度供應已達7050伙，為本年度全年目標1.29萬伙的55%。

明報記者 甘潔瑩

翻查資料，對上供應較多的季度，要追溯至2017年第二季及第三季，分別錄得逾1萬伙及7000伙，即來季的供應數目屬近16個季度、即4年來新高。值得留意，來季佔最大供應為私人重建/發展項目，涉及2450伙，佔來季所涉地皮的住宅供應總數約45%。該2450伙中涉及4個項目，有3個位於新界，餘下一個屬市區發展，當中最大規模的項目將提供約1800伙。

私人重建項目涉2450伙佔45%

被問及今年能否達標，發展局長黃偉綸指出，今年度賣地計劃涉及單位數目是上半年度(即4至9月)較少，下半年度較多，主要由於上半年度內，有一幅地皮因規劃程序仍然在進行中，故未能推出。他又稱，土地供應過去幾年也是「前輕後重」，過去上半年度可能只達三成至四成，而今年已達到目標的一半，對今年度目標是審慎樂觀的。

黃偉綸昨日亦公布，來季推售2幅住宅官地，分別為九龍塘廣播道第79號、已啟用近半世紀的香港電台教育電視中心（80伙），及元朗流業街與涌業路交界住宅地（120伙），兩地共提供約200個單位，另來季推出的港鐵東涌配電站地（1600伙)，以及市建局上周五截收發展意向書的土瓜灣庇利街/榮光街項目（1150伙），連同私人發展項目在內共2450伙，季內推地供應高達5400伙。

廣播道地來季推涉80伙

港鐵東涌配電站地及九龍塘廣播道地料勢成焦點，前者為季內最大規模的項目，料涉92.7萬方呎樓面，提供1600伙，為東涌近年區內大型住宅發展項目。廣播道地皮坐落於傳統豪宅地段、而該地段已有逾15年未有推出住宅官地招標，加上規模不大，在豪宅物業需求殷切下，料地皮潛力被看高一線。

普縉執行董事張聖典表示，來季單位供應量屬高水平，惟主要依靠私人市場供應，因首兩季供應量理想，減輕餘下季度供應壓力，預料全年供應平穩，達標難度不高。利嘉閣地產研究部主管陳海潮指，來季官地供應僅200伙，佔季內總供應5400伙約4%，比例上小得可憐，為保持樓市健康發展，當局須加快研究在短期釋出更多官地的可能。

相關字詞﹕張聖典 港鐵 庇利街/榮光街項目 香港電台教育電視中心 東涌配電站 黃偉綸 賣地計劃

上 / 下一篇新聞

奈雪的茶暗盤翻船跌穿招股價 分析：有貨快沽 和黃醫藥暗盤漲24%
奈雪的茶暗盤翻船跌穿招股價 分析：有貨快沽 和黃醫藥暗盤漲24%
相隔半年再有實體上市儀式
相隔半年再有實體上市儀式
證監籲中介人從速舉報「微信女」騙案
證監籲中介人從速舉報「微信女」騙案
部分原材料價格升雙位數 大快活：無計劃加價
部分原材料價格升雙位數 大快活：無計劃加價
友邦斥資逾144億入股中郵人壽
友邦斥資逾144億入股中郵人壽
匯豐中國債團隊爆離職潮 彭博：兩董事總經理擬加入競爭對手
匯豐中國債團隊爆離職潮 彭博：兩董事總經理擬加入競爭對手
銀債發行額最多300億 至少3.5厘息 1962年或之前出生可認購
銀債發行額最多300億 至少3.5厘息 1962年或之前出生可認購
油股受壓北水流走 恒指挫274點
油股受壓北水流走 恒指挫274點
富臨業績 核數師不發表意見
富臨業績 核數師不發表意見
郭英成：星島發展以法律為依歸 加大新媒體投入 未來一定要賺錢
郭英成：星島發展以法律為依歸 加大新媒體投入 未來一定要賺錢
進智公交靠政府補貼扭虧賺2182萬
進智公交靠政府補貼扭虧賺2182萬
平安壹賬通易付達展業務合作
平安壹賬通易付達展業務合作
恒指公司巫婉雯：疫情令企業更關注ESG
恒指公司巫婉雯：疫情令企業更關注ESG
首季零售銀行稅前溢利減19.7%
首季零售銀行稅前溢利減19.7%
中國水務核心純利升21.6%
中國水務核心純利升21.6%
華融擬轉讓不良資產交易中心股權
華融擬轉讓不良資產交易中心股權
雷軍退任天星銀行主席
雷軍退任天星銀行主席
官駁回針對fb反壟斷訴訟 刺激股價周一創新高 市值首破萬億美元
官駁回針對fb反壟斷訴訟 刺激股價周一創新高 市值首破萬億美元
美樓價4月急漲14.6% 有紀錄最勁
美樓價4月急漲14.6% 有紀錄最勁
女股神申成立比特幣ETF
女股神申成立比特幣ETF
張兆聰：小型新能源股起動 卡姆丹克投機之選
張兆聰：小型新能源股起動 卡姆丹克投機之選
植耀輝：估值不吸引 李寧勿高追
植耀輝：估值不吸引 李寧勿高追
技術取勝：白雲山有望向25.5元推進
技術取勝：白雲山有望向25.5元推進
劉思明：融創服務盈利高速增長 破頂可吼
劉思明：融創服務盈利高速增長 破頂可吼
周顯：打仗可以解決經濟問題？
周顯：打仗可以解決經濟問題？
湯文亮：唔打疫苗會七步成屍？
湯文亮：唔打疫苗會七步成屍？
樓價快破頂 黃偉綸：密切留意市况
樓價快破頂 黃偉綸：密切留意市况
映灣園一期向山單位景觀料受影響
映灣園一期向山單位景觀料受影響
維港1號加推114伙 周六首輪售400伙
維港1號加推114伙 周六首輪售400伙
補習天王Ken Sir 2450萬首置入市君臨天下
補習天王Ken Sir 2450萬首置入市君臨天下
林子峰陳秉志13億購鄧成波家族兩商場
林子峰陳秉志13億購鄧成波家族兩商場
地監局明年起上調代理考試費13%
地監局明年起上調代理考試費13%
百達：後疫情年代 持股需耐性 看好美科技股半導體行業
百達：後疫情年代 持股需耐性 看好美科技股半導體行業