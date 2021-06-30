政府來季推地5400伙 4年新高

明報記者 甘潔瑩

翻查資料，對上供應較多的季度，要追溯至2017年第二季及第三季，分別錄得逾1萬伙及7000伙，即來季的供應數目屬近16個季度、即4年來新高。值得留意，來季佔最大供應為私人重建/發展項目，涉及2450伙，佔來季所涉地皮的住宅供應總數約45%。該2450伙中涉及4個項目，有3個位於新界，餘下一個屬市區發展，當中最大規模的項目將提供約1800伙。

私人重建項目涉2450伙佔45%

被問及今年能否達標，發展局長黃偉綸指出，今年度賣地計劃涉及單位數目是上半年度(即4至9月)較少，下半年度較多，主要由於上半年度內，有一幅地皮因規劃程序仍然在進行中，故未能推出。他又稱，土地供應過去幾年也是「前輕後重」，過去上半年度可能只達三成至四成，而今年已達到目標的一半，對今年度目標是審慎樂觀的。

黃偉綸昨日亦公布，來季推售2幅住宅官地，分別為九龍塘廣播道第79號、已啟用近半世紀的香港電台教育電視中心（80伙），及元朗流業街與涌業路交界住宅地（120伙），兩地共提供約200個單位，另來季推出的港鐵東涌配電站地（1600伙)，以及市建局上周五截收發展意向書的土瓜灣庇利街/榮光街項目（1150伙），連同私人發展項目在內共2450伙，季內推地供應高達5400伙。

廣播道地來季推涉80伙

港鐵東涌配電站地及九龍塘廣播道地料勢成焦點，前者為季內最大規模的項目，料涉92.7萬方呎樓面，提供1600伙，為東涌近年區內大型住宅發展項目。廣播道地皮坐落於傳統豪宅地段、而該地段已有逾15年未有推出住宅官地招標，加上規模不大，在豪宅物業需求殷切下，料地皮潛力被看高一線。

普縉執行董事張聖典表示，來季單位供應量屬高水平，惟主要依靠私人市場供應，因首兩季供應量理想，減輕餘下季度供應壓力，預料全年供應平穩，達標難度不高。利嘉閣地產研究部主管陳海潮指，來季官地供應僅200伙，佔季內總供應5400伙約4%，比例上小得可憐，為保持樓市健康發展，當局須加快研究在短期釋出更多官地的可能。