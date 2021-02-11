女股神申成立比特幣ETF

方舟投資的申請文件承認，數碼資產的波動性是風險因素，比特幣的市場價值與任何特定的公司、政府或資產無關。不過Cathie Wood一直看好比特幣，她旗下的基金持續購入「加密貨幣交易所第一股」Coinbase的股票，另購入比特幣信託基金Grayscale Bitcoin Trust（GBTC）等資產。

此外，全球最大交易商間經紀商ICAP與富達投資（Fidelity）及渣打集團（2888）合作，將在下半年推出一個加密貨幣交易平台，初步將開放給機構投資者交易比特幣，之後將加入以太幣交易服務。渣打旗下風險資產部門本月早前表示，將與香港的BC科技集團（0863）在英國和歐洲建立一個單獨的加密經紀和交易平台。

比特幣大戶哥斯達黎加溺斃

另外，全球其中一個持有最多比特幣投資者Mircea Popescu，在哥斯達黎加海邊溺斃，終年41歲。幣圈憂慮其所持有比特幣亦隨之消失。Popescu是數碼貨幣先驅，曾聲稱擁有100萬枚比特幣，以現價計超過360億美元。不過外界一般估計，他持有比特幣約值10億美元。

（綜合報道）

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