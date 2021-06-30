美樓價4月急漲14.6% 有紀錄最勁

標普道瓊斯指數的指數投資策略主管Craig Lazzara稱，4月的樓市表現「確實非同尋常」，這部分源於潛在買家在疫情期間從城市遷往郊區，而房屋短缺、按揭貸款利率低迷等因素，過去逾一年持續推動美國樓價向上。

此外，優步（UBER）行政總裁霍斯勞沙希（Dara Khosrowshahi）體驗旗下Uber Eats外賣速遞員的生活，上周六在3個半小時內送了10單外賣，賺進106.71美元（約832港元），平均時薪約30美元，遠高於一般外賣員，但僅相當於其CEO日薪的0.3%。

《花花公子》母企購高檔內衣品牌

霍斯勞沙希去年收入超過1200萬美元，日薪相當於3.333萬美元。另外，美國成人雜誌《花花公子》母公司PLBY Group（PLBY），同意以3.3億美元收購高檔內衣品牌Honey Birdette，向內衣等零售業務轉型。PLBY午夜前股價升7%。

（綜合報道）

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