官駁回針對fb反壟斷訴訟 刺激股價周一創新高 市值首破萬億美元

facebook昨早段股價微跌。聯儲局早前公布大型銀行壓力測試結果後，摩通（JPM）、美銀（BAC）、高盛（GS）、摩根士丹利（MS）、富國（WFC）五大銀行宣布增派股息，推動銀行股向上，其他受惠於經濟重啟的周期股同時攀升，標普500指數與納指早段再創新高，標指首次突破4300點大關。聯合航空（UAL）向波音增購200架737 MAX客機，刺激波音股價早段升逾1%。

五大行增派息 推動美銀行股向上

法官博厄斯伯格的裁決認為，去年底向facebook提出訴訟的美國聯邦貿易委員會（FTC），「未能充分證明」facebook在個人社交媒體市場擁有壟斷地位，「卻似乎希望法院簡單地承認facebook是壟斷者的傳統觀點」。FTC可在30天內重新提出投訴。

FTC去年底指控facebook在社交媒體市場收購具競爭潛力的對手，違反聯邦反壟斷法。FTC的訴訟文件稱，FB於2012年以10億美元收購當時只有2500萬用戶，卻尚未有收入的IG，不過由於IG已開始佔據照片分享市場，令朱克伯格表示感到來自IG的威脅「很可怕」。facebook在2014年又斥190億美元收購WhatsApp，因為通訊軟件被視為另一威脅。

FTC指控facebook進行收購的目的，是要保護自家業務免受威脅，而facebook行政總裁朱克伯格的格言，正是「收購比競爭好」。facebook的反駁論據，在於facebook宣布這兩項收購時，FTC已進行相關調查，並允許兩項交易繼續進行。雖然反壟斷執法機關有權挑戰已完成的合併，但facebook認為FTC提出的訴訟屬史無前例，而該機構更從未解釋為何當年批准收購是錯誤的決定。

法官批評收購多年後才提出質疑

在另一項由各​​州檢察長發起的反壟斷訴訟，法官亦批評各州在facebook收購IG和WhatsApp多年後才提出質疑。雖然facebook暫時避過分拆業務的威脅，不過各科技巨企面臨的反壟斷壓力正不斷增加。路透社引述知情人士稱，白宮正制訂一項反壟斷的行政命令，旨在推動政府機構考慮它們的決定，將如何影響各行各業的競爭，範圍涵蓋銀行、航空、農業等領域，以促進全美整體經濟的競爭力，預料科技巨企也將面臨影響。與此同時，美國眾院正推進全面的反壟斷立法，旨在限制科技巨企的權力，並避免企業合併。

彭博社引述知情人士稱，美國司法部的反壟斷調查員正調查Google在數碼廣告市場的行為。此外，歐盟委員會已對Alphabet旗下的Google展開第4項調查，YouTube業務成關注目標。歐盟委員會憂慮，Google偏袒自家的廣告技術服務，將評估商戶必須使用Google Ad Manager廣告服務平台才能在YouTube投放廣告的做法。

（綜合報道）

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