平安壹賬通易付達展業務合作

【明報專訊】主打中小企的虛擬銀行平安壹賬通銀行（PAOB）公布，與電子支付服務供應商易付達「eftPay」，就零售業務中小企業務展開合作。平安壹賬通銀行行政總裁馮鈺龍表示，目前該行主要經營貿易中小企業務，在九成擔保貸款的市佔率有三成，期望加上零售中小企業務後，可將九成擔保貸款的佔比提升至四成，同時期望至年底，該行在零售中小企客戶的新增九成擔保貸款，市佔可達九成。
盼九成擔保貸款市佔率升至四成
易付達系統可同時處理支付寶、微信支付、八達通、信用卡等支付渠道，並接駁零售數據終端，目前覆蓋香港逾2.2萬家商舖。透過與易付達合作，平安壹賬通銀行分析客戶的零售交易模式數據，向客戶發出使用貸款服務的邀請。
馮鈺龍表示，與行內大型支付服務商合作開拓零售中小企業務，有助降低獲客成本，減省審批貸款時間，易付達整合多種支付渠道，得到的數據更為豐富。他們會分析商戶的交易行為模式，例如交易密度、交易金額上升或下降趨勢，與同業比較等，得到同意前不會獲得個別商戶數據。利率方面，馮鈺龍表示九成擔保貸款平均利率為7厘，最高為8厘。至於加入零售中小企的利率會否較貿易中小企為高，馮鈺龍表示要視乎會按個別商戶的風險決定，他又表示該行去年開業至今，未有出現逾期貸款。