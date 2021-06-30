進智公交靠政府補貼扭虧賺2182萬

【明報專訊】本地小巴營運商進智公交（0077）昨晚公布，截至今年3月底止，全年賺2182.1萬元，靠政府補貼扭虧為盈，去年同期為虧損3637.3萬元。集團擬派末期息每股7港仙，去年同期不派末期息。集團表示，乘客量在疫情緩和後的過去兩個月內已逐漸恢復，但燃油價格的不斷攀升將成為影響集團盈利能力的主要不利因素。進智公交昨無成交，報0.62元。
稱過去兩月乘客量逐漸恢復
進智公交表示，撇除公共小巴牌照重估非現金虧絀及公共巴士牌照減值撥備，年內溢利增加3.2倍至4734.5萬元，升幅主要受惠於採取成本控制措施及自港府的防疫抗疫基金補貼。截至今年3月底止，集團收到防疫抗疫基金補貼5830.9萬元（包括薪資及燃油補貼），另撥給綠色小巴客運營運商的一次性補貼1062萬元。已確認但尚未收到的政府補貼為132.2萬元。
小巴服務收入按年跌17%
集團收入按服務劃分，專線公共小巴服務收入按年跌16.9%至2.98億元，居民巴士服務收入為570.8萬元，按年跌18.2%。年內的專線公共小巴服務乘客量錄4580萬人次，按年下跌17.2%，為應對乘客需求大幅下跌，集團調整服務班次，年內總行車里數下調約13%。
同時，年內暫緩升級公共小巴車隊之時間表，因此資本總開支由前一年度的1615.7萬元大幅減至去年度的60萬元。