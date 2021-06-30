經濟

郭英成：星島發展以法律為依歸 加大新媒體投入 未來一定要賺錢

【明報專訊】內房佳兆業（1638）主席郭英成斥近3.75億元入主本地媒體星島（1105）後，昨首次以星島老闆身分會見傳媒，席間不避諱談及近期《蘋果日報》停刊事件，指香港「核心價值同紅線就係法律」，「只要你超越咗，呢個就唔係紅線咁簡單，未來星島發展一定以法律為依歸，希望所有人都係」。至於被問到傳媒工作是否有紅線，他則表示自己是生意人，「無咩感覺」。

明報記者 方楚茵

郭英成昨日與女兒兼星島副主席郭曉亭、獨董蔡加讚及行政總裁蕭世和等現身，提到《蘋果》停刊事件，他一再指是法律問題，反問「如果一個人唔遵守法律，連自己條命都無，連自己都保護唔到自己，我覺得係唔負責任，特別搞到間公司都唔見咗，咁你覺得係咪英雄？」

回應傳媒是否有紅線「無咩感覺」

本身在內地以改造「爛尾樓」起家的郭英成表示，「我覺得好多人都要供樓，所以香港發展民生、就業、教育、地產各方面有好多競爭優勢，唔遵守法律，我覺得係唔可以、唔應該，當然每個人都有自己諗法，如果唔係就無警察，香港警察好強㗎！」他指，希望香港人人遵守法律，包括星島人，採編人、媒體人。

問到是否覺得傳媒編採有「紅線」，郭英成指「我無咩感覺啦，因為我唔係媒體人，我係生意人，咁如果我有感覺，我梗係要出聲啦！」蕭世和則指，作為上市公司按上市公司去營運，作為媒體則按主席所言，以專業精神，不偏不倚，公平公正去營運。

被問聘前蘋果員工「大部分係好人」

談到往後星島若增聘人手，會否考慮蘋果員工時，郭英成指「（蘋果員工）大部分都係好人，都係打份工，亦為香港市民服務，不用挖角，有需求就來。」

稱紙媒App需有效結合

至於特首選戰明年3月舉行，星島前大股東何柱國曾表態會考慮參選，郭英成表示與何柱國是朋友，但「𠵱家亂講嘢無咩價值，有價值我先講，廢話我唔講」，又重申現時談特首選舉為時尚早。

對於一向主攻紙媒的星島未來發展，郭英成則指紙媒是「賺唔到錢」，又形容自己「我都好耐無睇過，買咗星島後先睇紙媒，覺得內容可以加強」，但由於星島擁有眾多上年紀的忠實讀者，故會維持，但發展手機應用程式（App）是大勢所趨，紙媒及App需要有效結合。

郭英成又表示，「未來（方向）係一定要賺錢，唔係畀佢蝕錢」，又表明會加大新媒體的投入，他旗下的私人公司將支援新星島App的開發，以減低成本，希望年尾能完成開發，並作商業化結合，冀盡快達致收支平衡。

上 / 下一篇新聞

奈雪的茶暗盤翻船跌穿招股價 分析：有貨快沽 和黃醫藥暗盤漲24%
奈雪的茶暗盤翻船跌穿招股價 分析：有貨快沽 和黃醫藥暗盤漲24%
相隔半年再有實體上市儀式
相隔半年再有實體上市儀式
證監籲中介人從速舉報「微信女」騙案
證監籲中介人從速舉報「微信女」騙案
部分原材料價格升雙位數 大快活：無計劃加價
部分原材料價格升雙位數 大快活：無計劃加價
友邦斥資逾144億入股中郵人壽
友邦斥資逾144億入股中郵人壽
匯豐中國債團隊爆離職潮 彭博：兩董事總經理擬加入競爭對手
匯豐中國債團隊爆離職潮 彭博：兩董事總經理擬加入競爭對手
銀債發行額最多300億 至少3.5厘息 1962年或之前出生可認購
銀債發行額最多300億 至少3.5厘息 1962年或之前出生可認購
油股受壓北水流走 恒指挫274點
油股受壓北水流走 恒指挫274點
富臨業績 核數師不發表意見
富臨業績 核數師不發表意見
進智公交靠政府補貼扭虧賺2182萬
進智公交靠政府補貼扭虧賺2182萬
平安壹賬通易付達展業務合作
平安壹賬通易付達展業務合作
恒指公司巫婉雯：疫情令企業更關注ESG
恒指公司巫婉雯：疫情令企業更關注ESG
首季零售銀行稅前溢利減19.7%
首季零售銀行稅前溢利減19.7%
中國水務核心純利升21.6%
中國水務核心純利升21.6%
華融擬轉讓不良資產交易中心股權
華融擬轉讓不良資產交易中心股權
雷軍退任天星銀行主席
雷軍退任天星銀行主席
官駁回針對fb反壟斷訴訟 刺激股價周一創新高 市值首破萬億美元
官駁回針對fb反壟斷訴訟 刺激股價周一創新高 市值首破萬億美元
美樓價4月急漲14.6% 有紀錄最勁
美樓價4月急漲14.6% 有紀錄最勁
女股神申成立比特幣ETF
女股神申成立比特幣ETF
張兆聰：小型新能源股起動 卡姆丹克投機之選
張兆聰：小型新能源股起動 卡姆丹克投機之選
植耀輝：估值不吸引 李寧勿高追
植耀輝：估值不吸引 李寧勿高追
技術取勝：白雲山有望向25.5元推進
技術取勝：白雲山有望向25.5元推進
劉思明：融創服務盈利高速增長 破頂可吼
劉思明：融創服務盈利高速增長 破頂可吼
周顯：打仗可以解決經濟問題？
周顯：打仗可以解決經濟問題？
湯文亮：唔打疫苗會七步成屍？
湯文亮：唔打疫苗會七步成屍？
政府來季推地5400伙 4年新高 港鐵東涌配電站地勢成焦點涉1600伙
政府來季推地5400伙 4年新高 港鐵東涌配電站地勢成焦點涉1600伙
樓價快破頂 黃偉綸：密切留意市况
樓價快破頂 黃偉綸：密切留意市况
映灣園一期向山單位景觀料受影響
映灣園一期向山單位景觀料受影響
維港1號加推114伙 周六首輪售400伙
維港1號加推114伙 周六首輪售400伙
補習天王Ken Sir 2450萬首置入市君臨天下
補習天王Ken Sir 2450萬首置入市君臨天下
林子峰陳秉志13億購鄧成波家族兩商場
林子峰陳秉志13億購鄧成波家族兩商場
地監局明年起上調代理考試費13%
地監局明年起上調代理考試費13%
百達：後疫情年代 持股需耐性 看好美科技股半導體行業
百達：後疫情年代 持股需耐性 看好美科技股半導體行業