郭英成：星島發展以法律為依歸 加大新媒體投入 未來一定要賺錢

明報記者 方楚茵

郭英成昨日與女兒兼星島副主席郭曉亭、獨董蔡加讚及行政總裁蕭世和等現身，提到《蘋果》停刊事件，他一再指是法律問題，反問「如果一個人唔遵守法律，連自己條命都無，連自己都保護唔到自己，我覺得係唔負責任，特別搞到間公司都唔見咗，咁你覺得係咪英雄？」

回應傳媒是否有紅線「無咩感覺」

本身在內地以改造「爛尾樓」起家的郭英成表示，「我覺得好多人都要供樓，所以香港發展民生、就業、教育、地產各方面有好多競爭優勢，唔遵守法律，我覺得係唔可以、唔應該，當然每個人都有自己諗法，如果唔係就無警察，香港警察好強㗎！」他指，希望香港人人遵守法律，包括星島人，採編人、媒體人。

問到是否覺得傳媒編採有「紅線」，郭英成指「我無咩感覺啦，因為我唔係媒體人，我係生意人，咁如果我有感覺，我梗係要出聲啦！」蕭世和則指，作為上市公司按上市公司去營運，作為媒體則按主席所言，以專業精神，不偏不倚，公平公正去營運。

被問聘前蘋果員工「大部分係好人」

談到往後星島若增聘人手，會否考慮蘋果員工時，郭英成指「（蘋果員工）大部分都係好人，都係打份工，亦為香港市民服務，不用挖角，有需求就來。」

稱紙媒App需有效結合

至於特首選戰明年3月舉行，星島前大股東何柱國曾表態會考慮參選，郭英成表示與何柱國是朋友，但「𠵱家亂講嘢無咩價值，有價值我先講，廢話我唔講」，又重申現時談特首選舉為時尚早。

對於一向主攻紙媒的星島未來發展，郭英成則指紙媒是「賺唔到錢」，又形容自己「我都好耐無睇過，買咗星島後先睇紙媒，覺得內容可以加強」，但由於星島擁有眾多上年紀的忠實讀者，故會維持，但發展手機應用程式（App）是大勢所趨，紙媒及App需要有效結合。

郭英成又表示，「未來（方向）係一定要賺錢，唔係畀佢蝕錢」，又表明會加大新媒體的投入，他旗下的私人公司將支援新星島App的開發，以減低成本，希望年尾能完成開發，並作商業化結合，冀盡快達致收支平衡。