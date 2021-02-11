油股受壓北水流走 恒指挫274點

三大石油股為重災區，中石化（0386）及中石油（0857）均跌逾4%，為表現最差的藍籌股，中海油（0883）亦跌2.86%。重磅股騰訊在「北水」淨流出下，跌0.84%。

資金轉追新能源玻璃股

資金轉追海底撈（6862）、呷哺呷哺（0520）等內地餐飲股，兩者全日分別升8.69%及4.52%。新能源股更全線上升，與太陽能有關的卡姆丹克（0712）及陽光能源（0757）分別升20.46%及13.75%，信義光能（0968）升5.7%。玻璃股中國玻璃（3300）及洛陽玻璃（1108）分別抽高12.26%及11.71%。

大新：恒指預測市盈率升至12.6倍

大新銀行發表報告表示，恒指在6月7日加入3隻估值較高的股份，恒指預測的市盈率由原先的12倍，提高至12.6倍。該行預料恒指中線會在26,500至30,500點上落，並且略為看好受惠經濟復蘇、國策及抗通脹的股份。