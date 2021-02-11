經濟

銀債發行額最多300億 至少3.5厘息 1962年或之前出生可認購

【明報專訊】通脹掛鈎債券（iBond）上周掛牌，銀色債券亦將在下月登場。金管局昨日公布，7月20日起可供認購的銀債，首次將最低認購年齡由65歲降至60歲，發行額亦從去年的150億增至240億元，並可視乎情况最多增發至300億元，為歷次最多。金管局助理總裁（貨幣管理）陳家齊表示，降低年齡門檻後，將新增約60萬人符合資格認購銀債，整體合資格認購人數達200萬人，期望降低認購年齡，可惠及更多市民。

明報記者 歐陽偉昉

金管局公布，今年銀債定息維持3.5厘，淨息與通脹掛鈎，每半年派息一次，每手1萬元。1962年或之前出生，並持有有效香港身分證者可以認購。認購期由7月20日早上9時開始，至7月30日下午2時結束，於8月10日發行，投資者可透過20家配售銀行和24家指定證券經紀認購。為免大量債券被少數投資者集中持有，每名投資者最多只會獲配100手。銀債不設二手市場，若投資者希望在到期前套現，可要求政府以原價及相應累計利息贖回。

每人最多獲配100手 不設二手市場

本月掛牌的iBond認購反應為歷來最佳，加上銀債放寬認購年齡，陳家齊預料會對銀債認購反應有積極正面作用，在低息環境下，可穩定獲得3.5厘利息，同時給予投資者靈活套現選擇，相信銀債對投資者有吸引力。他透露，過往65歲至69歲客群，佔銀債認購額為四至五成，目前較難預計60歲至64歲新客群佔銀債認購的百分比。他又稱，雖然銀債可在到期前售回給政府，不過在2016年和2017年發行的銀債，分別有95%和96%投資者持有至到期。

香港經濟從新冠肺炎漸漸恢復，今年通脹回復按年正增長，陳家齊表示，市場預期通脹將會升溫，而政府預期2022年至2025年的平均通脹率為2%。

分析：料認購人數逾20萬 破紀錄

中銀香港（2388）個人數字金融產品部副總經理周國昌預期，今年至2023年的通脹率將在1.5厘至2.5厘的區間，較銀債的定息3.5厘為低。而且，目前1年期港元拆息約為0.4厘，不少理財產品回報以此為基礎，在目前低息環境下，銀債的3.5厘回報仍然吸引。

去年有13.52萬人認購銀債，周國昌相信今年應可破紀錄，預期認購人數或逾20萬，以過去經該行認購的客戶，每人平均認購30手計算，認購額或會逾600億元。去年銀債每人獲配最多14手，周國昌預期今年每人可獲配10手至15手，建議投資者為保險起見，可認購20手至30手。

相關字詞﹕通脹升溫 銀色債券 通脹 金管局

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