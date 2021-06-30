經濟

匯豐中國債團隊爆離職潮 彭博：兩董事總經理擬加入競爭對手

【明報專訊】周一路透社報道，匯豐控股（0005）被中國大型國企列入貸方「黑名單」。彭博社昨日最新報道，匯控負責中國的債券資本市場（DCM）團隊，人手正在流失，離職的包括管理層。

指團隊已有4人離職

彭博社稱，最近幾周離職的員工包括兩名董事總經理John Hai和Jiang Song，其中前者原是匯控中國債券資本市場的負責人，上述二人都在匯豐任職超過10年，目前計劃加入對手公司。

另外，匯豐中國投資級別團隊的另外兩名銀行家也將離職，彭博指該團隊原本約有12人，目前已有4人離職。

彭博表示，這表明匯豐在捲入中國與西方的地緣政治爭端3年後，仍在設法重新贏得北京的關愛。該行在2018年捲入華為一事後，便開始錯失中國國企客戶的美元債券交易生意。根據彭博的數據，在中國投資級美元債券交易的承銷業者中，匯豐銀行的排名從2020年的第2名下降到今年迄今為止的第12名。

匯豐：續投資中國業務

匯豐則回應稱，整個中國DCM團隊約有20人，即並非彭博所指的12人。匯豐發言人並指出，中國對該行在亞洲的債券市場戰略至關重要，該行將繼續投資中國大陸在岸和離岸的業務。對於排名下滑，該行表示，近期匯豐中國DCM業務勢頭強勁，尤其是在公共部門、金融機構和高收益方面。

上 / 下一篇新聞

奈雪的茶暗盤翻船跌穿招股價 分析：有貨快沽 和黃醫藥暗盤漲24%
奈雪的茶暗盤翻船跌穿招股價 分析：有貨快沽 和黃醫藥暗盤漲24%
相隔半年再有實體上市儀式
相隔半年再有實體上市儀式
證監籲中介人從速舉報「微信女」騙案
證監籲中介人從速舉報「微信女」騙案
部分原材料價格升雙位數 大快活：無計劃加價
部分原材料價格升雙位數 大快活：無計劃加價
友邦斥資逾144億入股中郵人壽
友邦斥資逾144億入股中郵人壽
銀債發行額最多300億 至少3.5厘息 1962年或之前出生可認購
銀債發行額最多300億 至少3.5厘息 1962年或之前出生可認購
油股受壓北水流走 恒指挫274點
油股受壓北水流走 恒指挫274點
富臨業績 核數師不發表意見
富臨業績 核數師不發表意見
郭英成：星島發展以法律為依歸 加大新媒體投入 未來一定要賺錢
郭英成：星島發展以法律為依歸 加大新媒體投入 未來一定要賺錢
進智公交靠政府補貼扭虧賺2182萬
進智公交靠政府補貼扭虧賺2182萬
平安壹賬通易付達展業務合作
平安壹賬通易付達展業務合作
恒指公司巫婉雯：疫情令企業更關注ESG
恒指公司巫婉雯：疫情令企業更關注ESG
首季零售銀行稅前溢利減19.7%
首季零售銀行稅前溢利減19.7%
中國水務核心純利升21.6%
中國水務核心純利升21.6%
華融擬轉讓不良資產交易中心股權
華融擬轉讓不良資產交易中心股權
雷軍退任天星銀行主席
雷軍退任天星銀行主席
官駁回針對fb反壟斷訴訟 刺激股價周一創新高 市值首破萬億美元
官駁回針對fb反壟斷訴訟 刺激股價周一創新高 市值首破萬億美元
美樓價4月急漲14.6% 有紀錄最勁
美樓價4月急漲14.6% 有紀錄最勁
女股神申成立比特幣ETF
女股神申成立比特幣ETF
張兆聰：小型新能源股起動 卡姆丹克投機之選
張兆聰：小型新能源股起動 卡姆丹克投機之選
植耀輝：估值不吸引 李寧勿高追
植耀輝：估值不吸引 李寧勿高追
技術取勝：白雲山有望向25.5元推進
技術取勝：白雲山有望向25.5元推進
劉思明：融創服務盈利高速增長 破頂可吼
劉思明：融創服務盈利高速增長 破頂可吼
周顯：打仗可以解決經濟問題？
周顯：打仗可以解決經濟問題？
湯文亮：唔打疫苗會七步成屍？
湯文亮：唔打疫苗會七步成屍？
政府來季推地5400伙 4年新高 港鐵東涌配電站地勢成焦點涉1600伙
政府來季推地5400伙 4年新高 港鐵東涌配電站地勢成焦點涉1600伙
樓價快破頂 黃偉綸：密切留意市况
樓價快破頂 黃偉綸：密切留意市况
映灣園一期向山單位景觀料受影響
映灣園一期向山單位景觀料受影響
維港1號加推114伙 周六首輪售400伙
維港1號加推114伙 周六首輪售400伙
補習天王Ken Sir 2450萬首置入市君臨天下
補習天王Ken Sir 2450萬首置入市君臨天下
林子峰陳秉志13億購鄧成波家族兩商場
林子峰陳秉志13億購鄧成波家族兩商場
地監局明年起上調代理考試費13%
地監局明年起上調代理考試費13%
百達：後疫情年代 持股需耐性 看好美科技股半導體行業
百達：後疫情年代 持股需耐性 看好美科技股半導體行業