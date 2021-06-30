匯豐中國債團隊爆離職潮 彭博：兩董事總經理擬加入競爭對手

指團隊已有4人離職

彭博社稱，最近幾周離職的員工包括兩名董事總經理John Hai和Jiang Song，其中前者原是匯控中國債券資本市場的負責人，上述二人都在匯豐任職超過10年，目前計劃加入對手公司。

另外，匯豐中國投資級別團隊的另外兩名銀行家也將離職，彭博指該團隊原本約有12人，目前已有4人離職。

彭博表示，這表明匯豐在捲入中國與西方的地緣政治爭端3年後，仍在設法重新贏得北京的關愛。該行在2018年捲入華為一事後，便開始錯失中國國企客戶的美元債券交易生意。根據彭博的數據，在中國投資級美元債券交易的承銷業者中，匯豐銀行的排名從2020年的第2名下降到今年迄今為止的第12名。

匯豐：續投資中國業務

匯豐則回應稱，整個中國DCM團隊約有20人，即並非彭博所指的12人。匯豐發言人並指出，中國對該行在亞洲的債券市場戰略至關重要，該行將繼續投資中國大陸在岸和離岸的業務。對於排名下滑，該行表示，近期匯豐中國DCM業務勢頭強勁，尤其是在公共部門、金融機構和高收益方面。