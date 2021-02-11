友邦斥資逾144億入股中郵人壽

取得24.99%投資後股權

交易有待獲得所有必要的監管機關批准，投資將由內部資源全數以現金支付。友邦中國將完全獨立於是次投資。

友邦披露，中郵保險去年新業務價值為18.66億元人民幣（約2.69億美元），去年同期友邦中國新業務價值為9.68億美元。目前中郵保險在21個省份經營，覆蓋郵儲銀行分銷網絡的80%，觸及全國約4萬個金融網點和超過6億名零售客戶。

觸及全國逾6億名零售客戶

友邦表示，中郵保險擁有獨特的運營結構和平台，可利用中國郵政的基礎設施和資源做分銷及提供客戶服務。友邦則可利用在亞洲分銷的經驗，支持中郵保險向含保障的長期儲蓄產品轉型。

通過是次投資，友邦將與中郵保險組成專業協助顧問委員會，直接向中郵保險董事會報告，就包括產品開發、科技、投資和風險管理專業知識，以及擴展中郵保險分銷機遇展開合作。友邦保險將有權提名一名非執行董事加入中郵保險董事會，該行亦與中國郵政簽訂業務合作，以探索更多業務機遇。