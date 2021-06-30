部分原材料價格升雙位數 大快活：無計劃加價

疫情獲政府資助 去年度多賺1.5倍

大快活去年收入跌12.7%至26.465億元，期間取得「保就業」資助1.832億元，在港同店銷售跌15%。截至今年3月底止，集團在港淨關閉兩間分店至145間，特色餐廳淨關閉兩間分店至11間，平均單價37.5元。羅輝承指香港過去一年租金下跌，部分業主為大快活提供租金優惠，續租租金減幅至少逾一成，部分更達高雙位數。他稱，旗下餐廳品牌「一碗肉燥」表現較好，未來再開數間分店，亦考慮開設新品牌。

至於行業能否受惠於電子消費券計劃，羅輝承表示，始終快餐行業單價較低，看法相對保守，但預計可帶來正面作用。

中國業務期內同店銷售以人民幣計下跌27%，淨開4間分店至16間。羅輝承表示，未來將加大發展大灣區，今個財年底增至20間分店，下財年再增至30間分店，主要開設面積較細、外賣為主的店舖。

大快活擬派末期息60仙，全年合計派息90仙，派息比率為76%，集團執行主席羅開揚表示，派息比率一向為70%至80%，由於來年將開設較多分店，因此需保留一定資金發展店舖網絡。

截至今年3月底止，集團僱員總人數由5800人減至5600人，羅開揚強調，去年受許多社交距離措施影響，收入跌逾10%，集團未有裁員或減薪，亦積極與業主傾談租金。羅輝承補充，快餐行業流失率較高，去年員工人數減200人，主要來自自然流失及兼職員工減少，未來集團有開店計劃，將繼續增聘人手。