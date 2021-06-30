證監籲中介人從速舉報「微信女」騙案

去年因應懷疑「唱高散貨」，證監會凍結逾109個帳戶，涉及金額逾9億元，至今年3月底止年度，已向中介機構提出8748項索取交易及帳戶紀錄的要求，以及接獲及評估了288份由中介機構提交的通知。

提醒中介人匯報 毋須查明客戶違規

證監會指不少「微信女」騙案可能涉及組織嚴密且高度協調犯罪集團，批評活動嚴重削弱市場廉潔穩健，損害投資者利益。該會呼籲，中介人要從速匯報可疑活動，並提醒匯報責任門檻很低，否則一旦發現工作出現缺失，中介人將遭受調查。

通函中歸納出六大涉及「微信女」騙案預警迹象，要求中介人留意。當中概括為客戶交易額與其所匯報狀况在大多數情况下不相稱、不用付款獲得股份及第三方存款、炒「即日鮮」、頻頻尾市大手掃貨推高股價、急跌前出貨，以及出現一群客戶集體掃貨，甚至戶口間存在的協作（見表）。

證監會指出，該等買賣行動，均是圍繞同一隻股票，集體在同一時間買賣，甚至由同一客戶主任提供服務，以至戶口之間共用同一個人資料，包括電話號碼或電郵地址。該會又提醒，中介人履行匯報責任時，根本毋須查明有關客戶是否違規，藉此獲利或減少損失，因此匯報門檻不高；並指匯報的用意在於幫助證監會迅速評估可疑失當行為的影響、並採取必要行動以減低損害，藉此阻止潛在犯罪行為的所得款項被挪走等行為。