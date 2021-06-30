奈雪的茶暗盤翻船跌穿招股價

明報記者 陳麗歡

奈雪的茶公開發售部分接獲64.2萬人認購，超購倍數高達432.03倍，國際發售部分超額認購18.18倍。甲組有逾62.9萬人認購，當中有39.57萬人認購一手，分派率僅得8％，即只有3.16萬人獲派一手。抽40手、即2萬股可穩獲一手。另乙組則有1.3萬人認購，當中有45名「頂頭槌飛」大戶認購2.57萬手，每人獲分配151手。

奈雪的茶一手中籤率8％

奈雪的茶於富途暗盤表現最好，最高報22.75元，收報20.15元，較招股價升1.77％，不計手續費，一手500股，帳面賺175元。不過，其餘兩個暗盤交易場俱跌，輝立暗盤最高報22.25元，其後升幅收窄，低位更跌穿招股價，最低報19.1元，收報19.54元，跌1.31％，每手帳面蝕130元。奈雪的茶於耀才暗盤與輝立走勢相若，收報19.44元，跌1.82％，每手帳面蝕180元。

相反，同樣於今日掛牌的和黃醫藥（0013），昨日3個暗盤表現均升逾兩成，當中輝立暗盤高報51.6元，收報50.1元，較招股價升24.94％，不計手續費，一手500股，帳面賺5000元。富途暗盤高見51.3元，收報50.15元，升25.06％，帳面賺5025元。耀才暗盤高報51元，收報49.55元，升23.57％，帳面賺4725元。

和黃醫藥抽80手穩中一手

和黃醫藥屬長和（0001）旗下生物科技公司，2006年在英國倫敦上市，2016年再於美國紐交所上市，今次本港公開招股獲2.11萬人認購，超額認購5.23倍。和黃醫藥以每股40.1元定價，較招股價上限45元，低10.9%，集資淨額39.5億元。一手中籤率60%，抽80手即4萬股穩中一手。

耀才證券研究部總監植耀輝預計，奈雪的茶首日掛牌表現與暗盤走勢相若，認為該行業競爭相當大，以奈雪的茶目前的估值屬偏高，散戶若「賺少少」、「平手」或「蝕少少」都要沽貨。至於和黃醫藥高走，受惠當輪醫藥股「炒風」帶動，散戶可以中線部署。

分析：和黃醫藥可中線部署

輝立證券企業融資主任陳英傑表示，奈雪的茶因為在內地具名氣，引來「炒風」，但昨日暗盤表現低迷，顯示其市場支持力不多。而和黃醫藥高走，受惠於其近日在英國和美國股市表現做好，認為散戶可以考慮於50元沽一半，再留意日後市况。

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