理大12.5萬租汪敦敬名鑄單位

扣除發展商回贈 租金回報1.3厘

土地註冊處顯示，尖沙嘴名鑄複式單位高層複式單位，上月以12.5萬元獲香港理工大學承租，以單位實用面積2108方呎計、實用呎租約59.3元。資料顯示，單位由汪敦敬於去年4月以1.2648億元、實呎6萬元購入，租金回報僅約1.2厘。有關租約期長逾3年，由本月底至2024年7月底。

不過，汪敦敬接受本報查詢時指出，由於他提早成交，獲發展商提供樓價11.5%回贈，故實際購入價約1.119348億元，即租金回報約1.34厘，單位租金亦包括差餉、管理費等。他又指出，單位原叫價15萬元放租，因「鍾意個租客」，故願意減價租出，並稱，「回報當然算低，但以豪宅來說算差不多，特別在這市况之下」，而對比屋苑最新成交價，單位帳面已有升值，算是理想投資。

汪敦敬：鍾意個租客所以減租

值得留意的是，理大2019年7月以每月16萬元租用名鑄高層D室相連單位，實用面積1713方呎，實用呎租約93.4元；換言之，理大最新承租單位，呎租比兩年前低36%，而消息指，單位最新以原價16萬元放租。