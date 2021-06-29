官方樓指細戶按月升逾1%率先破頂

整體按月升0.64% 距高峰不足1%

若以單位面積劃分，實用431方呎以下A類單位，上月售價指數報439.9點，較今年4月435.2點上升1.08%，為各類單位中，首個售價指數升穿2019年5月歷史高位，當時A類單位售價指數為439.7點。至於實用面積753至1076方呎的C類單位，最新樓價指數為346點，較今年4月份的341.9點，按月升近1.2%，升幅為各戶型之中最大。雖然近日市場錄得不少豪宅成交，不過，上月實用面積1722方呎以上E類單位樓價指數323.6點，按月跌0.7%，成各類單位中唯一錄得跌幅的一類。

連升5個月累升3.63%

除樓價指數外，上月私人住宅租金已連升3個月，最新報177.9點，按月升0.28%，而按年則升0.17%。今年首5個月，租金指數累升0.74%。A至C類中小型單位租金微升，最新指數報181.6點，按月升0.05%，按年升0.28%；D及E類大型單位則報147.3點，按月升3.3%，按年升2.36%，跑贏大市租金升幅。

業界料上半年樓價破頂

利嘉閣研究部主管陳海潮表示，疫情持續受控，且市况穩定發展，新盤市場大旺，銷售反應理想，帶動二手市場量穩價升，預料本月樓價升幅有望進一步加快，而整體樓價在上半年破頂機會已無懸念。