深灣9號四房9100萬沽 實呎46691元雙破頂

除深灣9號外，鴨脷洲深灣軒2房亦創同區新高。香港置業助理區域經理胡志軒透露，屋苑3座中層A室，2房間隔，實用面積508方呎，約1,220萬元易手，實呎24,016元，成交價創屋苑分層2房戶新高。原業主2017年10月約800萬元購入，帳面獲利約420萬元或53%。區內對上分層2房戶成交價紀錄，約於2個月前同由深灣軒所創下，位於3座高層A室，實用面積508方呎，以1190萬元沽，現較舊紀錄高約30萬元或2.5%。

深灣軒2房1220萬創區內同類新高

另有多個屋苑2房戶均連環破頂。中原分區營業經理溫旭銘指出，元朗YOHO Midtown 1座高層F室，實用面積445方呎，2房間隔，以880萬元易手，實呎19,775元，創屋苑2房呎價新高。原業主2011年以370萬元購入，帳面獲利510萬元或1.4倍。YOHO Midtown對上2房呎價紀錄為本月早前成交的2座中層G室，實用面積443方呎，以830萬沽，實呎18,736元，最新紀錄較舊紀錄高約6%。

中原區域營業經理胡耀祖指出，馬鞍山海典灣6座高層F室，實用面積451方呎，2房間隔，以798萬元易手，實呎17,694元，創屋苑2房分層戶呎價新高。原業主2015年575萬元購入，帳面升223萬元或39%。對上2房分層戶呎價紀錄由3座高層F室所創下，實用面積468方呎，以818萬元成交，實呎17,478元，但紀錄僅維持2日即被打破。

此外，美聯助理區域經理鍾家豪指出，荃灣中心19座中層A室，實用面積374方呎，2房間隔，以550萬元易手，實呎14,706元，創屋苑2房成交價新高；原業主2016年380萬購入，帳面賺170萬元或約45%。翻查資料，對上紀錄為本月中成交的12座中層B室，實用面積377方呎，以535萬元沽、實呎14,191元，是次成交價將紀錄推高近3%。