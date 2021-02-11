上環42 TUNG ST.折實均呎3.6萬 高同區二手逾三成

2房折實1924萬入場

屬舊契項目的42 TUNG ST.，總共只提供13伙，包括8個分層標準單位、實用面積585方呎2房戶；另4個複式大戶，屬實用面積1157方呎3房間隔、及1個5樓實用面積585方呎連平台特色戶。至於42 TUNG ST. 昨日上載的1號價單，涉及8伙，全屬實用面積585方呎標準2房戶，價單定價平均呎價39,964元，發展商提供的優惠相當簡單，為最高10%直減折扣，整批折實均呎35,968元，折實最低入場費的6樓單位，折實價1924萬元（折實實呎32,889元）；最貴一伙為15樓單位，折實價2275萬元（折實實呎38,889元）。發展商亦上載銷售安排，項目另外5伙特色戶，於8月1日至9月30日期間招標。

上嵐全屬1房 首批料涉50伙

另一方面，近日主力發售啟德天寰餘貨的建灝地產，旗下屯門景秀里2號全新住宅，正式命名為上嵐（SkyeHi），目前已獲批預售，最快下月推，首張價單料不少於50伙。屬單幢項目的上嵐，共提供112伙，單位實用面積約介乎265至290方呎、全為1房標準戶。建灝投資部經理鄭智荣表示，上嵐預料可受到年輕才俊和投資者青睞。鄭續指，項目展銷廳及示範單位的籌備工作已到最後階段，示範單位將設於荃灣；開價方面，鄭表示將參考屯門區一手1房標準單位的價位，而現時同區該類單位呎價約在2萬元水平，項目關鍵日期為2023年7月31日，即樓花期長約25個月。