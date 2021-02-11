維港1號加推106伙 個別加價5% 折實均呎24302元 4日累收逾4400票

明報記者 林可為、郭雯慧

市場估計，維港1號最快今日上載銷售安排，料本周六（7月3日）首輪銷售，而最新加推的2號價單106伙，維持最高13.5%直減折扣，單位實用面積330至765方呎（1房戶39個、2房戶59個、3房單戶8個），平均實呎約28,096元；扣除13.5%折扣後，折實均呎24,302元。單位折實價由704.2萬元（1B座1樓實用面積338方呎G室、1房戶），至最貴1903.1萬元（1A座9樓實用面積765方呎G室、3房戶）。

已推318伙 最快周六開售

中海外地產董事總經理游偉光指出，維港1號最新加推的2號價單，包括屬首次登場的3房連儲物房及洗手間戶型。他續稱，撇除單位景觀、樓層因素，部分單位實際加幅約2%至3%。

中海外游偉光：加推加價2%至3%

可留意的是，2號價單個別單位提價幅度逾5%，如昨日新推的1A座20樓實用面積438方呎C室2房戶，價單定價1271.5萬元、實呎29,030元，望會所內園景為主；相對1號價單的同座、同層毗鄰實用面積444方呎B室2房戶（景觀相若），價單定價1224.6萬元、呎價27,581元，呎價調升約5.3%。

維港1號開售在即，帶動啟德及東九龍其他一手餘貨成交；會德豐旗下啟德OASIS KAI TAK，新售出低座C座地下至1樓B室，實用面積1409方呎4房間隔、另連花園，成交價5245.7萬元、實呎37,230元創項目新高紀錄，買家成交期360日。上述單位之前曾以5142.85萬元售出（90日成交期），但原買家早前撻訂，意味新成交價賣貴約2%。會德豐同系藍田KOKO HILLS，連沽兩伙實用面積769及899方呎三房戶，成交價1657萬及2048萬元、實呎2.15萬及2.27萬元。

同區OASIS四房實呎37230元破頂

繼續有個別新盤買家撻訂離場，據本報統計，本月迄今主要新盤累錄約25宗撻訂個案，最新兩宗來自新世界（0017）大圍站柏傲莊III，早前以872.9萬元、1962.5萬元售出的2伙實用面積359方呎及814方呎單位，買家取消交易料遭沒收5%訂金涉約44萬及98萬元，即兩宗合共殺訂約142萬元。