張兆聰：藥股諾誠好消息多可逢低吸

抗腫瘤新藥獲授予突破性療法認證

諾誠健華主要研發抗腫瘤藥，集團昨日公布，自主研發的布魯頓酪氨酸激酶（BTK）抑製劑「奧布替尼」，近日獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）授予突破性療法認證，可用於治療複發/難治性套細胞淋巴瘤(R/R MCL)。該藥具有高度靶點選擇性的新型BTK抑製劑，用於治療淋巴瘤及自身免疫性疾病，去年底在治療MCL獲得美國FDA孤兒藥資格認定。

此外，諾誠健華集團日前也收到國家藥品監督管理局核准簽發的《藥物臨牀試驗批准通知書》，公司自主研發的新型多靶點受體酪氨酸激酶（RTK）抑制劑ICP-033已獲批開展臨牀試驗，是公司第六款進入臨牀階段的創新葯。

藥品分為1、2、3期，市場對於到達3期的藥品信心更大，公司估值會更高，而藥品又以抗腫瘤藥最受市場歡迎。諾誠健華10多隻研發的藥品中，有6隻進入臨牀階段，雖不能說百分之百能成功，但資金明顯積極買入。但要留意，諾誠股價近月大升，每次大陽燭升破保歷加通道頂部，之後多迎來較明顯和持續的整固。

藥品成功率主宰藥股中長期走勢

始終藥股的藥品成功率主宰中長期走勢，但短線則是交易情緒，急升後總會有獲利盤湧現，卻是逢低收集的機會。

今年汽車銷售回升，汽車代理股亦向好。但車代銷售幾乎全是傳統燃油汽車，電動車近乎空白。即使舊有客戶仍會每年購買維修保養服務，帶動盈利上升，但市場對於中長期前景仍有憂慮。

汽車銷售回升 汽車代理股中升向好

因應電動車銷售飈升，中升4月份宣布與小鵬建立戰略合作伙伴關係，今後將於中國投資並運營小鵬品牌經銷店，以提供智能電動汽車銷售及服務，預期於2021年首先於中國一線城市開店。中升股價此後便反覆走高並創新高，過去3星期調整，但大致守住60元和50天線支持位，有條件整固完成再上。

張兆聰

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