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經濟
2021年6月29日星期二
技術取勝
投資策略
森松黑雨日掛牌 爆冷升2.6倍 每手帳賺6420元 6頭槌飛各袋1458萬
暴雨半日市 李寧盈喜升14％最搶鏡
金管局：程式交易佔港股11%
國泰料下半年燒錢 每月減至少於10億
歐舒丹多賺36％ 無意再關店 港消費提升 將拓電商業務
寶武傳列匯控「貸方黑名單」
毛記葵涌少賺三成 純利934萬
本間高爾夫去年轉賺1.3億
陳慧慧子張世成掌南豐 接CEO職 梁錦松留任董事長
耀才去年多賺49％ 派末期息13仙
波音777X試飛現嚴重事故 商業飛行較原計劃至少推遲4年
CEO遭挖走 Burberry股價挫9%
美法院：facebook或需為拐賣性奴負責
陳茂峰：新聞自由有利經濟增長
張兆聰：煤價跌利好 潤電估值低可吼
劉宇亮：新股優趣匯值期待
薛偉傑：事故頻生 Tesla內地銷量呈回落趨勢
技術取勝：時代鄰里回升機會增
何民傑：拒打疫苗 可用後果懲罰法應對
大劉帶頭 200人皇室大廈接種疫苗
中燃去年純利升14% 末期息派0.45元
張兆聰：藥股諾誠好消息多可逢低吸
周顯：中環地王「自己人秤鮮啲？」
湯文亮：名校學生移民如換血
維港1號加推106伙 個別加價5% 折實均呎24302元 4日累收逾4400票
上環42 TUNG ST.折實均呎3.6萬 高同區二手逾三成
深灣9號四房9100萬沽 實呎46691元雙破頂
官方樓指細戶按月升逾1%率先破頂
理大12.5萬租汪敦敬名鑄單位
技術取勝：時代鄰里回升機會增
【明報專訊】神威突破上升三角形（圖）
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