薛偉傑：事故頻生 Tesla內地銷量呈回落趨勢

6月份已5次召回汽車

不說不知，原來這已經是Tesla今個月第5次召回車輛。早在6月3日，該公司就因為前排座位的安全帶故障，召回5530輛Model 3和Model Y。接着，又因為Model Y後排安全帶捲收器的緊固件出現問題，再次召回2166輛Model Y。此外，在6月初又因為煞車卡鉗螺栓鬆動，先後在美國和內地召回了6704輛Model 3和Model Y。前後5次召回車輛合共299,920輛，相當於該公司去年全球銷量的六成。

從近期銷量來看，Tesla今年3月份在內地的銷量仍高達35,478輛。但宣布封神不久，4月份的銷量即暴跌至11,671輛。然後，5月份的銷量回升至21,936輛，但仍然比3月份下跌了38.17%。

據業內人士估計，4月份的銷量下跌67.1%這麼多，相信除了上海車展女車主維權事件的影響之外，部分還因為汽車晶片供不應求，令Tesla的上海廠房一度停產。5月份的銷量之所以出現回升，亦未必是好兆頭，估計是部分車主在4月份訂車，但因為晶片問題，要幾個星期後才提車，變成歸入5月份的銷量統計。若計算這兩個月的平均銷量，也只是16,803.5輛。

Model 3銷量連續兩月低於1萬

尤其值得注意的是，Tesla一向在內地主打的Model 3的銷量，已經連續兩個月低於1萬輛。相比之下，上汽通用五菱（00305）的「宏光MINIEV」在3月份至5月份，每月仍然在內地賣出2.6萬多至2.9萬多輛。至於5月份在內地銷量過萬輛、似乎取代Model 3成為主打型號的Model Y，評價也不佳。據內地媒體報道，有些Model Y車主反映說：「車輛行駛過程中噪音比較大，有低壓共振，車廂內有轟鳴聲，耳壓明顯，長時間行車頭疼。」而Tesla對這問題居然表現得毫無辦法，其售後服務方面只是進行了貼膠條和膠塊等處理措施，並表明「官方沒有有效解決方案」，建議車主「放大音樂音量或者開一條縫隙」。

其實，Tesla汽車今年爆出的大大小小問題相當多。最令人擔心的，自然是由上海車展維權事件引爆的「煞車門」問題。有些內地媒體和業內人士懷疑，最新召回285,520輛Model 3和Model Y所涉及的「主動巡航控制功能被錯誤啟動」，可能就是無法煞車的原因。

除此之外，今年1月19日，在上海某小區的地下停車庫內，又有一輛Model 3發生自燃。據車主自述，他只是在之前行車途中曾經出現一下小顛簸，泊車之後，車輛就自燃起火了，等他找到保安來滅火時，已經來不及了。但Tesla對這事件的答覆卻是：「我們初步判斷，起火原因為車輛底部的高壓電池受到撞擊後引發內部電芯損傷，最終導致起火。」這令車主非常不滿。因為若在平地上的一個小顛簸，只是經過減速帶，也能引致汽車起火，這樣的車子安全性何在？這事件也嚇得內地的汽車電池生產商龍頭「寧德時代」趕緊發表聲明：「自燃Model 3搭載的電池，並非公司供應的磷酸鐵鋰電池。」

事實上，Tesla自從被內地車主投訴其電動車疑似出現質量問題之後，每次的回應都是事件起因和該公司無關，最常用的理由，就是車主不熟悉其電動車的駕駛方式，甚至說國家電網有問題，才令其電動車充電時出事。而Tesla全球副總裁陶琳的態度，更被公認為傲慢兼強硬。其中，4月份上海車展維權事件發生之後，陶琳的一句「絕不妥協」，更是犯了眾怒。

內地汽車業人士認為，內地當初引進Tesla設廠，並非只是為了創造職位，主要其實是想讓它發揮「鯰魚效應」，刺激本土的新能源汽車企業進步和成長。但現時，這種效應似乎已開始慢慢減弱，Tesla可供內地車企借鏡的地方，正在逐漸減少。根據乘聯會的數據，比亞迪5月份在內地的新能源乘用車（包括純電動車及混能車）銷量約為3.19萬輛，僅次於上汽通用五菱，排名第二，已經超越了Tesla。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]